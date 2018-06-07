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Депутати не погодилися заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу в Україні

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ЧС-2018 у Росії стартує 14 червня
ЧС-2018 у Росії стартує 14 червня / Фото із відкритих джерел

Депутати Верховної ради України так і не зуміли внести на розгляд парламенту проект постанови про заборону трансляції матчів Чемпіонату світу з футболу, який 14 червня стартує у Росії.

Нагадаємо, напередодні в комітеті ВР з питань свободи слова та інформаційної політики підтримали проект постанови, яким передбачено недопущення в Україні трансляції заходів, які відбуваються на території Російської Федерації. Мова йде про Чемпіонат світу з футболу. 

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Депутати це питання мали б розглянути на засіданні Верховної Ради у четвер, 7 червня. Однак це питання навіть не включили до порядку денного. За нього проголосували лише 142 депутати. Відтак на цій сесії це питання більше вже не розглядатиметься.

Зазначимо, що матчі Чемпіонату світу з футболу транслюватимуть телеканали "Інтер" та НТН.

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Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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