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      Депутати побилися через прем'єра і потрапили на відео

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      Бійка у парламенті Шрі-Ланки
      Бійка у парламенті Шрі-Ланки / Скріншот

      Депутати влаштували масову бійку у парламенті Шрі-Ланки. Бійка почалася після слів спікера Кару Джаясурьі. Він заявив, що через винесення вотуму недовіри прем'єр-міністру Махінда Раджапаксе, у країни більше немає ні парламенту, ні глави уряду.

      Про це повідомило видання The Independent.

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      Загалом бійка тривала близько 20 хвилин, у ній брали участь понад два десятки людей. Раджапакса бійки уникнув, а його помічники поливали водою депутатів які продовжили порушувати порядок.

      Парламент Шрі-Ланки виніс вотум недовіри прем'єр-міністру 14 листопада.

      Урядова криза в країні триває з жовтня. Тоді президент країни Майтріпала Сирис змістив прем'єр-міністра Раніла Вікремесінгхе і призначив свого прихильника Раджапаксу. Пізніше глава держави розпустив парламент і наказав привести нові вибори для подолання кризи. Однак Верховний суд призупинив дію цього указу до розгляду звернень про його неконституційність.

       

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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