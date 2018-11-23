09:20
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Депутати продовжили пільги власникам електрокарів

      75 Читать новость на русском
      В Україні для електрокарів діятиме пільговий режим
      В Україні для електрокарів діятиме пільговий режим / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 23 листопада. у парламенті проголосували за зміни до Податкового кодексу, зокрема які передбачають скасування акцизів та ПДВ на ввезення електромобілів в Україну.

      Законопроект №9260 підтримали 236 депутатів.

      Читайте також:  Треба приймати закони, а не бухати, – депутат поскаржився на перегар у Верховній Раді

      Пільговий режим для електрокарів – як то скасування податку на додану вартість (20%) та акцизного – спливав 31 грудня 2018 року.  Тепер же його подовжили до 2022 року. 

      Проте за цим законом навпаки підвищується акцизний податок на тютюн, збільшується рентна плата за користування надрами та екологічний податок. 

      Нагадаємо, Верховна Рада в ніч проти 23 листопада схвалила держбюджет-2019. За ним зростають доходи держбюджету, мінімальна зарплата та витрати на оборону.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Податки Авто Законодавство
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
      сьогодні , 09:03 Чорна п'ятниця в інтернет-магазинах: 5 типів шахрайств, на яких можна обпектись
      1050
      Бюджет-2019: поліція отримає на рівні з армією – чому це добре
      сьогодні , 08:40 Бюджет-2019: поліція отримає на рівні з армією – чому це добре
      Артем Овдієнко 528
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      22 листопада , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1438
      Державний бюджет України 2019: головні цифри
      сьогодні , 07:40 Державний бюджет України 2019: головні цифри
      Яніна Ткачук 6692
      Суддя, що зробила феноменальну кар'єру завдяки Януковичу, досі розкішно живе та їздить до Росії
      22 листопада , 23:50 Суддя, що зробила феноменальну кар'єру завдяки Януковичу, досі розкішно живе та їздить до Росії
      1510
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Стало відомо, з ким Порошенко зустрінеться у Давосі
       20 січня 2015 , 14:22
      ЦВК оприлюднила нові попередні результати виборів
       29 жовтня 2012 , 00:32
      У Києві вирішили ладнати вулиці по одній, розпочали з Леонтовича
       26 серпня , 10:07
      Skoda назвала свій новий кросовер Kosmiq
       19 листопада , 17:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук