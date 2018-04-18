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Депутати серйозно збирають голоси, – Шабунін про просування "нульової декларації"

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Віталій Шабунін
Віталій Шабунін / 24 Канал

Депутати у Верховній Раді збирають голоси для того, щоб проштовхнути законопроект про "нульову декларацію".

Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Законопроект не про податкову амністію. Він зовсім інше має на меті. Я чесно був переконаний, що це просто двоє дуркують депутатів. Я просто не вірю, що таке можна через парламент провести. Вони серйозно збирають під це голоси в Парламенті", – зазначив Шабунін.

Подали цей законопроекти № 8257 і 8258 народні депутати від Блоку Петра Порошенка Андрій Шинькович та Геннадій Чекіта.

За словами Шабуніна, цей законопроект не бачить різниці між будинком та корупційною дією.

Всі депутати бояться незаконного збагачення, а там взагалі нема зв'язку між будинком та корупційною дією. Ба сам факт наявності будинку, який не відповідає статкам, є злочином. Тому незаконне збагачення скидається одразу,
– зазначив він.

До слова, в Україні вже третя хвиля електронного декларування, а влада знову заговорила про "нульову декларацію". Цього разу це називають частиною валютної лібералізації. Однак, антикорупційні активісти переконані, що під виглядом опіки про бізнес, посадовці знову намагаються легалізувати свої часто незаконні статки.

Теги: Новини України Корупція Віталій Шабунін е-декларування Законопроект
Джерело: 24 Канал
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