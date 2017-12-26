Депутати в Одесі відсвяткували незвичний корпоратив: назріває гучний скандал

Депутати Одеської міської ради від партії Геннадія Труханова "Довіряй справам" провели новорічний корпоратив у комуністичному стилі, переодягнувшись у піонерів.

Світлину опублікував місцевий активіст Олександр Вінницький на сторінці у Facebook.

"Тепер стає зрозуміло, чому вони так хотіли повернути назви комуністичним діячам замість загиблих воїнів російсько-української війни, проспекту Героїв Небесної Сотні та визначних діячів України", – пише Вінницький.

Ще один активіст Сергій Стерненко додав, що на корпоративі були присутні екс-регіоналка Ірина Есіновіч та секретар міської ради Олег Бриндак, який вносив проект рішення про скасування декомунізації.

Від таких осіб не можна і не варто чекати розумних рішень, рішень на користь містян та в інтересах громади. Бо вони — ностальгуючі за репресіями та тоталітаризмом, котрі випадково мають українські паспорти. Раби Москви. Підуть у небуття, як і їх власники,

– зазначив Стерненко.

Журналістка Олена Добровольська нагадала, що комуністична символіка в Україні під забороною.

"Спочатку я думала, що це фейк і фотошоп. Але ні, це депутатський корпоратив "шнурків" Труханова. Будь ласка, скажіть їм хтось, у нас комуністична символіка поза законом", – написала вона у Facebook.