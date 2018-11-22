Депутати від БПП хочуть карати в'язницею за наклеп: реакція Порошенка

Президент України Петро Порошенко не підтримав ініціативу деяких представників його політсили щодо запровадження кримінальної відповідальності за наклеп.

Раніше 24 канал повідомляв, що депутати від БПП стали ініціаторами запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. Як пояснили парламентарі такий крок, останнім часом в Україні свободу слова все частіше плутають зі вседозволеністю поширення помилкових фактів.

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Натомість сам лідер політсили та водночас український гарант Петро Порошенко виступив проти такого законопроекту. Зокрема, так переконує його речник Святослав Цеголко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Фракція БПП не голосуватиме за цей законопроект. Президент таку позицію фракції підтримує", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку червня з подібною ініціативою виступили у Білорусі, яка відзначається своїми жорсткими законами, щоправда там зробив це генпрокурор. Таким чином, у цій країні за поширення недостовірної інформації він закликав ввести "велику матеріальну та кримінальну відповідальність".