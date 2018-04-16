Депутати від БПП хочуть терміново ухвалити законопроект про фінансову поліцію

Депутати від "Блоку Петра Порошенко" вимагають терміново поставити на порядок денний у Верховній Раді законопроект про фінансову поліцію.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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Крім того, вони вимагають призначити суддів Конституційного суду.

"Ми маємо серйозні кадрові борги перед державою, тому фракція "Блоку Петра Порошенка" просить не відкладати в довгий ящик суддів Конституційного суду. Крім того, у середу профільним комітетом мають розглянутись кандидатури на посаду членів ЦВК. Давайте не затягувати цей процес і приймати відповідне рішення. Для ефективної роботи парламенту вважаємо, що саме це кадрове питання – питання ЦВК – повинно стояти першим у порядку денному на четвер", – зазначив нардеп від БПП Сергій Березенко.