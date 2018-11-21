Депутати від БПП запропонували карати в'язницею наклеп

Депутати від фракції "Блок Петра Порошенка" виступили за введення кримінальної відповідальності за наклеп. Авторами законопроекту є Микола Паламарчук, Артур Палатний і Олег Велікін.

Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді.

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Як зазначили депутати у пояснювальній записці, в останній час в Україні свободу слова все частіше плутають зі вседозволеністю поширення помилкових фактів.

Одним з останніх випадків розповсюдження неправдивої інформації є випадок зі звинуваченнями, що лунають з боку деяких ЗМІ на адресу народного депутата (Миколи Паламарчука) щодо причетності до вчинення особливо тяжкого злочину (напад на громадську активістку Катерину Гандзюк – 24),

– йдеться у тексті записки.

Також нардепи додали, що у США та Євросоюзі за наклеп застосовують суворе покарання – від штрафів до 10 років позбавлення волі. Автори законопроекту пропонують в Україні покарання за наклеп – від штрафу у 3400-8500 гривень або виправних робіт до позбавлення волі на 3 роки.

Нагадаємо, народні депутати раніше хотіли карати журналістів за наклеп, зокрема штрафом або в'язницею. У 20 12 році у першому читанні 244 нардепи проголосували за відповідні зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів авторства регіоналів.