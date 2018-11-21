Депутати від БПП запропонували карати в'язницею наклеп
Депутати від фракції "Блок Петра Порошенка" виступили за введення кримінальної відповідальності за наклеп. Авторами законопроекту є Микола Паламарчук, Артур Палатний і Олег Велікін.
Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді.
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Як зазначили депутати у пояснювальній записці, в останній час в Україні свободу слова все частіше плутають зі вседозволеністю поширення помилкових фактів.
Одним з останніх випадків розповсюдження неправдивої інформації є випадок зі звинуваченнями, що лунають з боку деяких ЗМІ на адресу народного депутата (Миколи Паламарчука) щодо причетності до вчинення особливо тяжкого злочину (напад на громадську активістку Катерину Гандзюк – 24),
– йдеться у тексті записки.
Нагадаємо, народні депутати раніше хотіли карати журналістів за наклеп, зокрема штрафом або в'язницею. У 20 12 році у першому читанні 244 нардепи проголосували за відповідні зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів авторства регіоналів.