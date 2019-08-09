Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва

Народні обранці задекларували свою мету – створити для кожного киянина умови життя у справжній європейській столиці.

Обрані депутати від політичної партії "Слуга народу" підписали декларацію про розвиток столиці України.

"Усвідомлюючи відповідальність перед виборцями Києва, котрі визнали необхідність змін старої системи, обравши на всіх округах столиці представників нової політичної партії "Слуга Народу", прагнемо рішучих дій, аби невідкладно втілювати в життя волю киян. Враховуючи основи народовладдя, місцевого самоврядування та децентралізації, ми, представники політичної партії "Слуга Народу", підписали цю Декларацію про принципи, на яких будуть ґрунтуватися нові правила функціонування столиці", – йдеться у документі, який є у розпорядженні УНІАН.

Як наголошують підписанти декларації, їхня мета – створити для кожного киянина умови життя у справжній європейській столиці, доступ до якісного медичного обслуговування та комунальних послуг.

Для досягнення цієї мети планується ухвалення нової редакції "Закону про столицю України – місто Київ", в якій основним принципом будуть передбачені всі необхідні інструменти для реального впливу на розвиток міста з урахуванням інтересів людей.

Крім того, депутати планують сприяти повному оновленню влади в Києві, поверненню самоуправління містом та створенню прозорих принципів прийняття рішень, де немає місця корупції. Також планується скорочення кількості депутатів Київради та утворення ефективних районних рад на основі нового виборчого законодавства.

Також депутати обіцяють надати районам повноваження схвалювати суттєві рішення, які впливають на життя людей, за рахунок районних бюджетів, врегулювати ситуацію зі скандальними забудовами та надати людям право контролювати будівництва через районні ради.

Рішення в столиці прийматимуться на основі реальних потреб киян, а не в інтересах бізнес-груп. Мешканці отримають доступ до якісних медичних послуг. Будуть вирішені проблеми з нестачею шкіл та дитячих садків. Кияни заслуговують на якісну питну воду у кожній домівці. Гаряче водопостачання буде безперебійним, а будинки, які роками не мали гарячої води, отримають її знов,

– йдеться у документі.

Як наголошують депутати, на всій території міста буде створена мережа зелених громадських просторів з інфраструктурою для мешканців будь-якого віку. Крім того, соціальна політика Києва буде спрямована на підтримку слабозахищених мешканців столиці.

"Останні 5 років були періодом втрачених можливостей, тотальної непрофесійності та корупції. Наше завдання: впродовж наступних декількох років зробити Київ справжньою європейською столицею. Ми повернемо гордість за Київ", – наголошують депутати.

Документ підписали Максим Перебийніс, Сергій Швець, Богдан Яременко, Леся Забуранна, Дмитро Гурін, Ганна Бондар, Роман Грищук, Людмила Буймістер, Олександр Ткаченко, Артем Ковальов, Вадим Струневич, Михайло Радуцький, Гео Лерос, Віталій Безгін, Ольга Василевська, Олександр Дубинський, Іван Юнаков, Давид Арахамія.

Вказується, що декларація є відкритою для приєднання всіх небайдужих.