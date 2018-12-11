Депутати вимагають від Порошенка закрити генконсульство РФ у Львові: відома причина

Депутати Львівської обласної ради вимагають від Президента Петра Порошенка та Міністерства закордонних справ України закрити Генеральне консульство Російської Федерації у Львові.

Відповідне звернення депутати прийняли 11 грудня на позачерговій сесії облради, передає Укрінформ.

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За їхніми словами, закриття дипвідомства призведе до покращення політичної ситуації в регіоні.

Вимагаємо негайного закриття Генерального консульства Російської Федерації у Львові, що на вулиці К. Левицького,95. Упевнені, що такі дії призведуть до покращення політичної ситуації в регіоні, значно зменшать соціальну напругу та провокації, які вчиняються агентами розвідки та ФСБ Росії проти людей, пам’яток української державності, а також пам’ятників видатним борцям за незалежність України,

– йдеться у зверненні.

Львівські політики наголошують, що після введення в Україні воєнного стану та захоплення українських моряків росіянами, держава зобов’язана посилити дипломатичний тиск на РФ на всіх напрямках.

"За прикладом Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Нідерландів, Данії, котрі примусово висилають російських дипломатів, Україна повинна також відповісти на системну гібридну війну, яку Росія проводить проти України", – зазначено в зверненні.

Нагадаємо, нещодавно речниця МЗС РФ Марія Захарова офіційно заявила, що якщо в Україні продовжаться напади на дипломатичні представництва Росії, то "у російської громадськості може урватися терпець", а Кремль може задуматися про напад на ті українські регіони, в яких це відбувається. Вона допустила можливість окупації Києва та Львова.