Депутати запропонували компроміс по "соєвій поправці" на захист фермерів та переробників

Депутати Податкового комітету, діючи в інтересах українського АПК, стали на захист внутрішнього виробника та запропонували винести на розгляд ВР наступного тижня компромісне рішення у гучній "соєвого поправці".

Рішення, підтримане більшістю нардепів комітету, повністю орієнтоване на захист українського товаровиробника, однак невигідно міжнародним і російським трейдерам, які вивозять українську сою для переробки на заводах в Європі і Росії. Про це повідомляє оглядач "Нового часу" Андрій Леденьов з посиланням на протокол засідання Податкового комітету ВР, від 22 березня 2018 року, пишуть "Українські новини".

"Здавалося б, ідеальне рішення, яке на 100% захищає внутрішнього товаровиробника і відповідає державним інтересам. Однак схеми раніше випадають міжнародні компанії, які не хочуть інвестувати в будівництво заводів в Україні, але вже мають переробку в сусідніх країнах, орієнтовану виключно на українську сою. Саме тому їхні лобісти у складі комітету не підтримали компромісну пропозицію", – пише журналіст.

За його словами, головний рупор трейдерів, що експортують українську сою, – народний депутат Іван Мірошниченко, член партії "Об'єднання "Самопоміч", багато років пропрацював в американській компанії Cargill. Він очолив групу депутатів, яка пропонує скасувати раніше внесені зміни до Податкового кодексу України щодо створення умов для стимулювання переробки сої всередині країни. Компромісне рішення по захисту інтересів виробників і переробників сої група Мірошниченко також безапеляційно відкидає.

Лобісти міжнародних торгових структур зацікавлені виключно в тому, щоб вичавити з України максимум сировини і продати його на зовнішніх ринках. Ключовим інтересантом антиукраїнських поправок в законодавстві є російський агрохолдинг "Співдружність", який належить Прем'єр-міністру РФ Дмитру Медведєву. Компанія завершує будівництво заводу в Білорусії, орієнтованого переважно на українську сировину, і планує щороку вивозити з України понад 500 тис. тонн сої.

"Чи зможуть народні депутати захистити інтереси країни і економіки, або переможе бажання догодити транснаціональним трейдерам і російському прем'єру, покаже час", – стверджує автор.

Довідка:

Грудень, 2017. Народні депутати України прийняли зміни в український Податковий кодекс, які в тому числі вводять тимчасові обмеження на відшкодування ПДВ при експорті сої і тим самим стимулюють розвиток внутрішньої переробки в Україні.



21 березня 2018 року. На засіданні Податкового комітету депутати, які лобіюють інтереси міжнародних і російських трейдерів, проголосували за законопроект про повернення експортного ПДВ на сою як сировина. Але голова комітету Ніна Южаніна блокувала передачу цього документа на розгляд ВР і перенесла розгляд питання на наступний день, 22 березня.



22 березня 2018 року. Депутати, які відстоюють інтереси українського агросектору, винесли на розгляд компромісне рішення, яке повністю захищає інтереси внутрішнього товаровиробника і передбачає відшкодування ПДВ виробнику сої та переробникові. Цю пропозицію було підтримано більшістю голосів членів Комітету та передано на розгляд ВР.



Голосування народних депутатів 3-7 квітня вирішить долю ринку сої в Україні.