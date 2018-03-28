12:56
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
2°C -2°C
  • четвер
    2°C -2°C
  • п'ятниця
    5°C -5°C
  • субота
    7°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, 27 березня
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Депутати запропонували компроміс по "соєвій поправці" на захист фермерів та переробників

146 Читать новость на русском
Соя
Соя / agroperspectiva.com.ua

Депутати Податкового комітету, діючи в інтересах українського АПК, стали на захист внутрішнього виробника та запропонували винести на розгляд ВР наступного тижня компромісне рішення у гучній "соєвого поправці".

Рішення, підтримане більшістю нардепів комітету, повністю орієнтоване на захист українського товаровиробника, однак невигідно міжнародним і російським трейдерам, які вивозять українську сою для переробки на заводах в Європі і Росії. Про це повідомляє оглядач "Нового часу" Андрій Леденьов з посиланням на протокол засідання Податкового комітету ВР, від 22 березня 2018 року, пишуть "Українські новини".

"Здавалося б, ідеальне рішення, яке на 100% захищає внутрішнього товаровиробника і відповідає державним інтересам. Однак схеми раніше випадають міжнародні компанії, які не хочуть інвестувати в будівництво заводів в Україні, але вже мають переробку в сусідніх країнах, орієнтовану виключно на українську сою. Саме тому їхні лобісти у складі комітету не підтримали компромісну пропозицію", – пише журналіст.

За його словами, головний рупор трейдерів, що експортують українську сою, – народний депутат Іван Мірошниченко, член партії "Об'єднання "Самопоміч", багато років пропрацював в американській компанії Cargill. Він очолив групу депутатів, яка пропонує скасувати раніше внесені зміни до Податкового кодексу України щодо створення умов для стимулювання переробки сої всередині країни. Компромісне рішення по захисту інтересів виробників і переробників сої група Мірошниченко також безапеляційно відкидає.

Лобісти міжнародних торгових структур зацікавлені виключно в тому, щоб вичавити з України максимум сировини і продати його на зовнішніх ринках. Ключовим інтересантом антиукраїнських поправок в законодавстві є російський агрохолдинг "Співдружність", який належить Прем'єр-міністру РФ Дмитру Медведєву. Компанія завершує будівництво заводу в Білорусії, орієнтованого переважно на українську сировину, і планує щороку вивозити з України понад 500 тис. тонн сої.

"Чи зможуть народні депутати захистити інтереси країни і економіки, або переможе бажання догодити транснаціональним трейдерам і російському прем'єру, покаже час", – стверджує автор.

Довідка:

Грудень, 2017. Народні депутати України прийняли зміни в український Податковий кодекс, які в тому числі вводять тимчасові обмеження на відшкодування ПДВ при експорті сої і тим самим стимулюють розвиток внутрішньої переробки в Україні.

21 березня 2018 року. На засіданні Податкового комітету депутати, які лобіюють інтереси міжнародних і російських трейдерів, проголосували за законопроект про повернення експортного ПДВ на сою як сировина. Але голова комітету Ніна Южаніна блокувала передачу цього документа на розгляд ВР і перенесла розгляд питання на наступний день, 22 березня.

22 березня 2018 року. Депутати, які відстоюють інтереси українського агросектору, винесли на розгляд компромісне рішення, яке повністю захищає інтереси внутрішнього товаровиробника і передбачає відшкодування ПДВ виробнику сої та переробникові. Цю пропозицію було підтримано більшістю голосів членів Комітету та передано на розгляд ВР.

Голосування народних депутатів 3-7 квітня вирішить долю ринку сої в Україні.

Теги: Податковий кодекс ПДВ Інвестиції Експорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Страсний тиждень-2018: що можна їсти
сьогодні, 12:05 Страсний тиждень-2018: що можна їсти
6184
Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
сьогодні, 12:00 Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
Катерина Одарченко 263
Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
сьогодні, 11:01 Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
517
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 10:44 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
6656
Меценат українських олімпійців: У США наші земляки допомагали спортсменам, хто чим міг
сьогодні, 10:01 Меценат українських олімпійців: У США наші земляки допомагали спортсменам, хто чим міг
Іван Вербицький 435
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук