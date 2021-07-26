Про це Кучеренко повідомила 26 липня. Мовиться про транспорт перевізника Gunsel.

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Поверталася від водіїв

Жінка розповіла, що під час руху піднялася зі свого місця, щоб попросити водіїв увімкнути кондиціонери. Потім автобус різко загальмував і вона впала. Оскільки жінка не могла піднятися самотужки, сіла на сходинку.

Зрозуміла, що не можу нормально дихати й пошкодження серйозні. Тоді сказала викликати швидку, але вони продовжували їхати. Коли я знову сказала, що не жартую, помічник мене перепитав: "Так що, викликати?",

– розповіла Кучеренко.

Вона додала, що вони їхали після цього до посту на виїзді з Одеси. Швидку викликали вже тільки туди. Потім потерпілій зробили комп’ютерну томографію. Вона показала, що в жінки 4 переломи ребер.



Салон швидкої допомоги, яка забрала жінку / Фото Світлани Кучеренко

Автобус був у поганому стані

Вимкнені кондиціонери – це була не єдина проблема цього рейсу. За словами депутатки, автобус не відповідав вимогам класу таких перевезень і вартості квитка на нього.

Салон, нібито, був старий, бортові планшети для перегляду були вимкнені або й повністю відсутні. Підлокітники там були несправні чи взагалі зламані.

Зверніть увагу! У Нікополі на Дніпропетровщині 27 травня сильно травмувалася пасажирка маршрутки. Це трапилося, коли водій різко загальмував. У жінки було сильно розбите обличчя. Однак першу допомогу надати не змогли, бо в транспорті не було аптечки.