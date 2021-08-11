У повідомленні йдеться, що таку інформацію надав спеціаліст Одеського управління НАБУ Ростислав Дробожур. Наразі Марині Лозовенко і ще 7 причетним оголосили підозру.

До теми Заступник мера Миколаєва намагався втекти з України через корупційний скандал

За версією детективів, чиновниця є директоркою приватної компанії, яка брала участь у тендері щодо реконструкції. Ймовірно, це – фірма "Пик-Строй".

За інформацією з телеграму 8.NEWS, директори інших компаній домовилися із фірмою Лозовенко напередодні. "Пик-Строй" мала запропонувати найменшу суму за реконструкцію у тендері. У такий спосіб вони перемогли б.

Телеграм "Одесса.INFO" додає, що у 2019 році для фірми виділили 88, 3 мільйона гривень на роботи на "Соборній площі" у Миколаєві. Згодом додали у 2019 році миколаївські чиновники додали фірмі ще 10,7 мільйонів. У результаті тендеру розікрали 26, 8 мільйона гривень.

Що відомо раніше про корупцію у Миколаєві

  • Заступника мера Миколаєва затримали на кордоні з Угорщиною, коли він намагався втекти.
  • Ймовірно, він та ще 7 осіб причетні до викрадення 26,8 мільйона гривень під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.
  • Слідство вважає, що заступник мера та ще один заступник департаменту у міськраді забезпечили перемогу в тендері однієї компанії.
  • Вони провели реконструкцію площі за завищеними цінами.
  • Зловмисникам оголосили підозру. Їм може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Також причетні не зможуть займати певні посади терміном до 3 років.