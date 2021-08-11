Депутатка Одеської міськради брала участь у розкраданні держбюджету в розмірі 26 мільйонів

11 серпня 2021 , 15:58
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Джерело:

"Суспільне"

Стало відомо, що співучасником у розкраданні держбюджету була Марина Лозовенко. Вона є депутатом Одеської міськради та членом партії "Доверяй делам". Чиновниця допомогла привласнити 26,8 мільйона гривень під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

У повідомленні йдеться, що таку інформацію надав спеціаліст Одеського управління НАБУ Ростислав Дробожур. Наразі Марині Лозовенко і ще 7 причетним оголосили підозру.

До теми Заступник мера Миколаєва намагався втекти з України через корупційний скандал

За версією детективів, чиновниця є директоркою приватної компанії, яка брала участь у тендері щодо реконструкції. Ймовірно, це – фірма "Пик-Строй".

Зверніть увагу! За даними Opendatabot, депутатці у фірмі "Пик-Строй" належить 45%. За 2020 рік компанія Лозовенко отримала 221 535 800 гривень доходу.

За інформацією з телеграму 8.NEWS, директори інших компаній домовилися із фірмою Лозовенко напередодні. "Пик-Строй" мала запропонувати найменшу суму за реконструкцію у тендері. У такий спосіб вони перемогли б. 

Телеграм "Одесса.INFO" додає, що у 2019 році для фірми виділили 88, 3 мільйона гривень на роботи на "Соборній площі" у Миколаєві. Згодом додали у 2019 році миколаївські чиновники додали фірмі ще 10,7 мільйонів. У результаті тендеру розікрали 26, 8 мільйона гривень.

Що відомо раніше про корупцію у Миколаєві

  • Заступника мера Миколаєва затримали на кордоні з Угорщиною, коли він намагався втекти. 
  • Ймовірно, він та ще 7 осіб причетні до викрадення 26,8 мільйона гривень під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.
  • Слідство вважає, що заступник мера та ще один заступник департаменту у міськраді забезпечили перемогу в тендері однієї компанії.
  • Вони провели реконструкцію площі за завищеними цінами.
  • Зловмисникам оголосили підозру. Їм може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Також причетні не зможуть займати певні посади терміном до 3 років. 

 

Автор: Марта Кушка