Депутатка Одеської міськради брала участь у розкраданні держбюджету в розмірі 26 мільйонів
Джерело:"Суспільне"
Стало відомо, що співучасником у розкраданні держбюджету була Марина Лозовенко. Вона є депутатом Одеської міськради та членом партії "Доверяй делам". Чиновниця допомогла привласнити 26,8 мільйона гривень під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.
У повідомленні йдеться, що таку інформацію надав спеціаліст Одеського управління НАБУ Ростислав Дробожур. Наразі Марині Лозовенко і ще 7 причетним оголосили підозру.
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За версією детективів, чиновниця є директоркою приватної компанії, яка брала участь у тендері щодо реконструкції. Ймовірно, це – фірма "Пик-Строй".Зверніть увагу! За даними Opendatabot, депутатці у фірмі "Пик-Строй" належить 45%. За 2020 рік компанія Лозовенко отримала 221 535 800 гривень доходу.
За інформацією з телеграму 8.NEWS, директори інших компаній домовилися із фірмою Лозовенко напередодні. "Пик-Строй" мала запропонувати найменшу суму за реконструкцію у тендері. У такий спосіб вони перемогли б.
Телеграм "Одесса.INFO" додає, що у 2019 році для фірми виділили 88, 3 мільйона гривень на роботи на "Соборній площі" у Миколаєві. Згодом додали у 2019 році миколаївські чиновники додали фірмі ще 10,7 мільйонів. У результаті тендеру розікрали 26, 8 мільйона гривень.
Що відомо раніше про корупцію у Миколаєві
- Заступника мера Миколаєва затримали на кордоні з Угорщиною, коли він намагався втекти.
- Ймовірно, він та ще 7 осіб причетні до викрадення 26,8 мільйона гривень під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.
- Слідство вважає, що заступник мера та ще один заступник департаменту у міськраді забезпечили перемогу в тендері однієї компанії.
- Вони провели реконструкцію площі за завищеними цінами.
- Зловмисникам оголосили підозру. Їм може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Також причетні не зможуть займати певні посади терміном до 3 років.