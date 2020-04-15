Депутатка міськради Бучі обматюкала та відлупцювала жителів міста: відео

У мережі з’явилося відео, на якому депутатка міської ради міста Буча, що в Київській області, матюкає жителів міста, а декого – б’є пакетом. Так жінка відреагувала на зауваження про те, що вона ходить без маски та не дотримується черги.

Відео зухвалої поведінки депутатки опублікували у телеграм-каналі Teza.

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У це трохи важко повірити, але на відео в червоній куртці та червоній шапці Олена Березинець,

– йдеться у повідомленні.

Вона – депутатка міської ради міста Буча, що на Київщині від партії "Нові обличчя". Знаково, що працює жінка в комісії з питань освіти та культури.

Інцидент розпочався з того, що депутатка прийшла у відділення Укрпошти без маски. Крім того, намагалася пройти без черги. Місцеві жителі зробили їй зауваження. Розпочалася сварка. Березинець не дала себе образити, вона матюкала людей, показувала їм дулі. А потім відлупцювала пакетом жінку у черзі.

Депутатка міськради Бучі матюкає та б’є людей у черзі: дивіться відео