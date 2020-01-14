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      Депутатка від "Слуги народу" Підласа прийшла в Раду із сумкою Dolce&Gabbana за 1375 євро

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      Роксолана Підласа / facebook.com/annasteshenko

      Депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа прийшла у Верховну Раду із сумкою Dolce & Gabbana "Sicily". Вона коштує близько 1375 євро (трохи менше 40 тисяч гривень).

      Про це повідомила журналістка Анна Стешенко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Вартість сумки дорівнює середній зарплаті народного депутата в місяць.

      При цьому, Підласа намагалася сховати логотип на своїй сумці.

      Сумка впізнавана. Очевидно, з цієї причини Підласа спробувала заховати лого. Але ми пильнуємо, правда, це не дуже сподобалося їй,
      – розповіла Стешенко.

      Що відомо про Роксолану Підласу

      Народилась у Черкасах. Закінчила "міжнародну економіку" та "євроінтеграційні студії" у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Другу вищу освіту здобула в Київській школі економіки за фахом "публічна політика та врядування".

      У 2014-2015 роках працювала в Американській торговельній палаті в Україні.

      З 2017 року була радницею міністра економічного розвитку і торгівлі, з грудня 2018 року – речниця міністерства. Співзасновниця та керівниця ГО "Центр економічної політики".

      У 2018 році ініціювала створення Національної програми стажувань у центральних органах виконавчої влади, є її керівницею.

      У 2019 році Роксолана Підласа обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу" під номером 104 у списку. Членкиня однойменної фракції. Заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку.

      Роксолана Підласа також є засновницею міжфракційного об’єднання "За ФОП", яке, зокрема, виступає за збільшення річного ліміту доходів для ФОП "третьої групи".

      Як ФОП вона отримала у 2018 році "дохід від підприємницької діяльності" – 540 тисяч 456 гривень від "Громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні". Про це свідчить її декларація.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада е-декларування
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