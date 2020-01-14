Депутатка від "Слуги народу" Підласа прийшла в Раду із сумкою Dolce&Gabbana за 1375 євро

Депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа прийшла у Верховну Раду із сумкою Dolce & Gabbana "Sicily". Вона коштує близько 1375 євро (трохи менше 40 тисяч гривень).

Про це повідомила журналістка Анна Стешенко на своїй фейсбук-сторінці.

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Вартість сумки дорівнює середній зарплаті народного депутата в місяць.

При цьому, Підласа намагалася сховати логотип на своїй сумці.

Сумка впізнавана. Очевидно, з цієї причини Підласа спробувала заховати лого. Але ми пильнуємо, правда, це не дуже сподобалося їй,

– розповіла Стешенко.

Що відомо про Роксолану Підласу

Народилась у Черкасах. Закінчила "міжнародну економіку" та "євроінтеграційні студії" у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Другу вищу освіту здобула в Київській школі економіки за фахом "публічна політика та врядування".

У 2014-2015 роках працювала в Американській торговельній палаті в Україні.

З 2017 року була радницею міністра економічного розвитку і торгівлі, з грудня 2018 року – речниця міністерства. Співзасновниця та керівниця ГО "Центр економічної політики".

У 2018 році ініціювала створення Національної програми стажувань у центральних органах виконавчої влади, є її керівницею.

У 2019 році Роксолана Підласа обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу" під номером 104 у списку. Членкиня однойменної фракції. Заступниця голови Комітету з питань економічного розвитку.

Роксолана Підласа також є засновницею міжфракційного об’єднання "За ФОП", яке, зокрема, виступає за збільшення річного ліміту доходів для ФОП "третьої групи".

Як ФОП вона отримала у 2018 році "дохід від підприємницької діяльності" – 540 тисяч 456 гривень від "Громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні". Про це свідчить її декларація.