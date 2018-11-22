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      Депутатські "хотєлки" перевищують транш МВФ, – Сотник про держбюджет на 2019 рік

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      Депутати ризикують ночувати у стінах Верховної Ради. Адже у парламенті розглядають державний бюджет на 2019 рік. Народні обранці навіть не встигли вивчити усі правки, які вніс Кабмін. Однак проголосувати обіцяють вже 22 листопада.

      В уряді квапляться, бо хочуть ще до кінця 2018 року отримати 2 мільярди доларів від МВФ. З іншого боку, поспіх дозволяє провладним партіям легше дерибанити бюджетні кошти.

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      "Якщо ми порахуємо оцю кількість "хотєлок", які записала влада і мажоритарники у цей бюджет, вони будуть, напевно, навіть перевищувати той транш, заради якого зараз цей бюджет так швидко намагаються прийняти в залі", – заявила народна депутатка України Олена Сотник.

      сотник
      Олена Сотник

      На вимогу Міжнародного валютного фонду дефіцит держбюджету втримали в межах 3%. Тобто видатки перевищать доходи на 89 мільярдів гривень. Попри це, бюджет називають прописаним під вибори. Бо в пріоритеті в ньому – не розвиток. Зате чимало видатків на програми та проекти, які дозволять владі задобрити електорат.

      На апарат президента попросили майже мільярд. На утримання депутатів – близько двох мільярдів. На чверть більше, ніж минулого 2017 року. Майже така ж сума піде на утримання Кабінету міністрів. Фінансування потреб армії у державі, що воює збільшать на 1,5 мільярди гривень. При цьому Міністерство внутрішніх справ отримає на 200 мільйонів більше.

      Правдива природа у цьому є – корупція. І у такий спосіб прем'єр-міністр платить за лояльність своєму колезі – міністру МВС. А також політичній силі, яка представлена тут у парламенті,
      – зазначила віце-спікерка Верховної Ради України Оксана Сироїд.

      сироїд
      Оксана Сироїд

      Удвічі менше, ніж силовикам, уряд виділив на проведення медичної та освітньої реформи. Та найбільше запитань в експертів до субсидій населенню. Бо уряд запланував на початок року чергове підвищення тарифів на газ для населення. А от на збільшення субсидій малозабезпеченим додаткових грошей не знайшли. Так само як і на програми з утеплення будинків.

      Тобто уряд зменшує субсидії і це говорить про те, що або вони в попередні роки успішно їх витрачали у своїх кишенях, або кількість субсидіантів різко зменшиться,
      – пояснив економіст Данило Монін.

      Гроші на все це планують взяти у бізнесу і виручити від приватизації. Додаткове податкове навантаження ляже на плечі бізнесу. І вже четвертий рік поспіль обіцяють розпочати приватизацію держпідприємств.

      Однак доходів від боротьби з тіньовою економікою та конфіскації корупційних активів у бюджеті не передбачили. Хоча за оцінками Міжнародного валютного фонду, саме корупція щорічно в України забирає близько 2% ВВП.

      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Бізнес Гроші МВФ Транш МВФ Бюджет-2019
      Джерело: 24 канал
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