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      Депутатські кімнати на вокзалах переобладнають під зали очікування для військових

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      Депутатська кімната на вокзалі у Києві
      Депутатська кімната на вокзалі у Києві / facebook.com/Kravtsov.Evg

      Депутатські кімнати на центральних залізничних вокзалах найбільших міст України переобладнають під зали очікування для військовослужбовців. З наступного тижня перший такий зал відкриють у Києві.

      Незабаром аналогічні приміщення з'являться у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.

      Актуально! Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах

      Для нас це дуже важливе питання. Ми кардинально міняємо концепцію волонтерських пунктів для українських захисників,
      – повідомив глава Укрзалізниці Євген Кравцов.

      Депутатська кімната на вокзал у Києві
      Депутатські кімнати на вокзалі у Києві / фото Євгена Кравцова

      Зали для військовослужбовців облаштовують всім необхідним для комфортного перебування – диванами, телевізором, пральною машиною, WI-FI і камерами зберігання. Також в них буде облаштована бібліотека.

      За словами керівника Укрзалізниці депутатські кімнати на вокзалах переобладнають протягом двох тижнів.

      Дивіться також: Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як Укрзалізниця витрачала гроші у 2018 році

      Що відомо про приватизацію Укрзалізниці?Відзначимо, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає за проведення загальної "великої приватизації". Позиція глави уряду така: "чим менше держави в економіці, тим краще". Щоправда, деякі підприємства все одно залишаться за державою, зокрема, Укрзалізниця. За його словами, підприємство залишиться під контролем держави, оскільки воно стратегічне. 

      Гончарук пропонує поділити Укрзалізницю на трьох операторів, лише один з яких – якому належатиме залізничне полотно – повинен залишитися у власності держави.

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      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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