Депутатські кімнати на вокзалах переобладнають під зали очікування для військових

Депутатські кімнати на центральних залізничних вокзалах найбільших міст України переобладнають під зали очікування для військовослужбовців. З наступного тижня перший такий зал відкриють у Києві.

Незабаром аналогічні приміщення з'являться у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.

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Для нас це дуже важливе питання. Ми кардинально міняємо концепцію волонтерських пунктів для українських захисників,

– повідомив глава Укрзалізниці Євген Кравцов.



Депутатські кімнати на вокзалі у Києві / фото Євгена Кравцова

Зали для військовослужбовців облаштовують всім необхідним для комфортного перебування – диванами, телевізором, пральною машиною, WI-FI і камерами зберігання. Також в них буде облаштована бібліотека.

За словами керівника Укрзалізниці депутатські кімнати на вокзалах переобладнають протягом двох тижнів.

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Що відомо про приватизацію Укрзалізниці?Відзначимо, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає за проведення загальної "великої приватизації". Позиція глави уряду така: "чим менше держави в економіці, тим краще". Щоправда, деякі підприємства все одно залишаться за державою, зокрема, Укрзалізниця. За його словами, підприємство залишиться під контролем держави, оскільки воно стратегічне.



Гончарук пропонує поділити Укрзалізницю на трьох операторів, лише один з яких – якому належатиме залізничне полотно – повинен залишитися у власності держави.