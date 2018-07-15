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Дербі-2018: Київ прийняв найважливіші кінні перегони року

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У неділю, 15 липня, на столичному Іподромі зібрались кілька сотень людей, щоб спостерігати за кінними перегонами. Дербі-2018 – надважливе спортивне змагання для учасників. Наїзники отримують серйозний титул, а коні – змогу брати участь у майбутніх змаганнях.

Перед початком перегонів коня обережно забирають зі стійла, вдягають на нього п'ять кілограмів амуніції. До лінії старту коня підводять повільно, адже якщо йому задати темп, то потім можна вже не спинити.

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Наїзник Олександр Скворцов повторював ці ритуали безліч разів, адже він майже все життя у кінному спорті і має дуже багато титулів.

Учасник Дербі-2018

Щороку Дербі – нелегке випробування, бо наїзник отримує нового коня для перегонів.

Це найголовніший старт року для рисаків у чотирирічному віці. Перемога у ньому надзвичайно престижна,
– розповів наїзник.

Забіг триває кілька хвилин. Проте увага до нього велика – кілька сотень уболівальників заповнили київський іподром.

Заповнений київський іподром на Дербі-2018

Дербі – змагання всеукраїнське, проте учасників цьогоріч було мало, лише п'ятеро, і це засмучує глядачів. Вони переживають, що кінний спорт помирає.

Дуже мало коштів виділяється для проведення змагання. У всьому світі кінно-спортивні змагання приносять дуже великі гроші, при тому що держава не вкладає в них кошти,
– поскаржився вболівальник Олексій.

Спортсмени ж готові займатись улюбленою справою хоч і за таких умов.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України Новини Києва
Джерело: 24 канал
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