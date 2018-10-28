Дерев'янченко – Джейкобс: відео бою
Бій за вакантний пояс чемпіона світу в середній вазі за версією IBF провели українець Сергій Дерев'янченко та американець Даніел Джейкобс.
Перемогу у цьому поєдинку рішенням суддів отримав американець Деніель Джейкобс.
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Українець Сергій Дерев'янченко у цьому бою зазнав першої поразки на професійному ринзі. Це сталося у його тринадцятому поєдинку.
Дерев'янченко – Джейкобс повне відео бою
Джерело: 24 Канал
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