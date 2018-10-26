Дерев'янченко та Джейкобс провели процедуру зважування перед титульним боєм: відео
Український боксер Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і американець Деніел Джейкобс (34-2, 29 КО) пройшли процедуру зважування напередодні поєдинку за титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF.
За її підсумками українець та американець вклалися в ліміт 72,5 кг.
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Незважаючи на істотну різницю в зрості (182 см у Джейкобса проти 171 см у Дерев'янченко при розмаху рук 185-175 см на користь Деніела), ваги під боксерами показали практично ідентичні цифри – українець "заважив" на 72,3 кг, в той час як американець виявився важчим на сто грам.
Нагадаємо, поєдинок Джейкобса і Дерев'янченка відбудеться в ніч з суботи на неділю 28 жовтня.
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