Дерев'янченко та Джейкобс провели процедуру зважування перед титульним боєм: відео

Український боксер Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і американець Деніел Джейкобс (34-2, 29 КО) пройшли процедуру зважування напередодні поєдинку за титул чемпіона світу в середній вазі за версією IBF.

За її підсумками українець та американець вклалися в ліміт 72,5 кг.

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Daniel "Miracle Man” Jacobs has been primed and ready for this one.



He came in at a right 159.6 pounds on the scale.



A win over Derevyanchenko could propel him to a shot against Canelo Alvarez. pic.twitter.com/fQQDELqSAG — Sporting News Boxing (@sn_boxingring) 26 октября 2018 г.

Незважаючи на істотну різницю в зрості (182 см у Джейкобса проти 171 см у Дерев'янченко при розмаху рук 185-175 см на користь Деніела), ваги під боксерами показали практично ідентичні цифри – українець "заважив" на 72,3 кг, в той час як американець виявився важчим на сто грам.

Нагадаємо, поєдинок Джейкобса і Дерев'янченка відбудеться в ніч з суботи на неділю 28 жовтня.

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