Дерев'яні карти в дизайні інтер'єру: 3 оригінальні ідеї від українського бренду

Любите мандрувати і хочете втілити цю пристрасть в інтер'єрі власного помешкання? Ідеальним варіантом можуть стати дерев'яні 3D-карти.

Український стартап EnjoyTheWood, який виготовляє вироби з дерева, запустив уже третю кампанію зі збору коштів на Kickstarter і побив власний попередній рекорд. 150 000 доларів вдалось зібрати всього за 4 дні.

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Такий пізнавальний елемент декору ідеально впишеться у вітальні, спальні, дитячій чи навіть робочому кабінеті.

Нерухомість 24 зібрала небанальні ідеї, як додати оригінальності інтер'єру за допомогою карт із дерева.

Багатошарова мапа

Дерев'яна 3D-карта має три шари з різними кольорами для різних країн світу. Карти можуть бути різних розмірів, тому підійдуть як маленьким квартирам, так і просторим помешканням.



Багатошарова дерев'яна карта в дизайні інтер'єру



3D-мапа з дерева від українського бренду EnjoyTheWood

У кольорах веселки

Якщо замість однотонного дерева хочете освіжити інтер'єр чимось яскравим, ідеально підійде різнокольорова мапа з ПВХ.



Кольорова карта від українського бренду в інтер'єрі помешкання



Деталізована кольорова карта в дизайні інтер'єру

У стилі мінімалізму

Для поціновувачів мінімалізму в дизайні інтер'єру також знайдеться практичне рішення, щоб прикрасити його геометричними картами.



Мінімалістична карта від українського бренду в дизайні інтер'єру



Як прикрасити мінімалістичною картою дизайн інтер'єру

Як прикрасити інтер'єр дерев'яною мапою: дивіться відео

Раніше Нерухомість 24 писала, як бюджетно облаштувати квартиру у стилі хюге – дивіться, як тут вписуються дерев'яні 3D-карти.