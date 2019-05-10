Дерев'яні карти в дизайні інтер'єру: 3 оригінальні ідеї від українського бренду
Любите мандрувати і хочете втілити цю пристрасть в інтер'єрі власного помешкання? Ідеальним варіантом можуть стати дерев'яні 3D-карти.
Український стартап EnjoyTheWood, який виготовляє вироби з дерева, запустив уже третю кампанію зі збору коштів на Kickstarter і побив власний попередній рекорд. 150 000 доларів вдалось зібрати всього за 4 дні.
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Такий пізнавальний елемент декору ідеально впишеться у вітальні, спальні, дитячій чи навіть робочому кабінеті.
Нерухомість 24 зібрала небанальні ідеї, як додати оригінальності інтер'єру за допомогою карт із дерева.
Багатошарова мапа
Дерев'яна 3D-карта має три шари з різними кольорами для різних країн світу. Карти можуть бути різних розмірів, тому підійдуть як маленьким квартирам, так і просторим помешканням.
Багатошарова дерев'яна карта в дизайні інтер'єру
3D-мапа з дерева від українського бренду EnjoyTheWood
У кольорах веселки
Якщо замість однотонного дерева хочете освіжити інтер'єр чимось яскравим, ідеально підійде різнокольорова мапа з ПВХ.
Кольорова карта від українського бренду в інтер'єрі помешкання
Деталізована кольорова карта в дизайні інтер'єру
У стилі мінімалізму
Для поціновувачів мінімалізму в дизайні інтер'єру також знайдеться практичне рішення, щоб прикрасити його геометричними картами.
Мінімалістична карта від українського бренду в дизайні інтер'єру
Як прикрасити мінімалістичною картою дизайн інтер'єру
Як прикрасити інтер'єр дерев'яною мапою: дивіться відео
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