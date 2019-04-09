Дерев'янко – Порошенку: Якщо маєте яйця – то треба ухвалити закон про імпічмент до другого туру

Чинний президент Петро Порошенко обіцяв ухвалити закон про імпічмент 5 років тому, однак нічого не зробив для цього протягом своєї каденції.

Про це заявив один з лідерів партії "ВОЛЯ", народний депутат Юрій Дерев’янко на брифінгу в парламенті.

Дерев’янко нагадав, що в понеділок, під час погоджувальної ради він звернувся до Порошенка та до найбільш рейтингового кандидата Володимира Зеленського, щоб вони публічно звернулись до Верховної Ради стосовно ухвалення закону про імпічмент саме перед другим туром президентських виборів.

"Мільйони українців хочуть, щоб наступний президент уже на 24 році після того, як Конституція була прийнята, був підзвітний і підконтрольний українському народу!", – переконаний нардеп.

"Законопроект про імпічмент – це та обіцянка президента Порошенка, яка була дана ще 5 років назад, коли він висував свою кандидатуру на посаду президента в 2014 році. І в 2014 році Блок Петра Порошенка підписав коаліційну угоду, в якій було вказано, що в першому кварталі 2015 року, як невідкладний, буде внесено законопроект про президента України і припинення його повноважень, тобто закон про імпічмент. Але пройшло 5 років і нічого немає", – заявив Дерев’янко.

Він додав, що Порошенко відреагував на його звернення і висловився про необхідність мати закон про імпічмент, створювати робочу групу з цього питання.

"Шановний Петре Олексійовичу! Які можуть бути робочі групи? Якщо законопроект про імпічмент внесений ще 31 жовтня 2017 року, він готовий для того, щоб його розглядати. Його треба розглядати і голосувати, а не створювати якісь умовні робочі групи для того, щоб черговий раз заговорити це питання і нічого не прийняти", – звернувся Дерев’янко до Порошенка.

Він вважає, що цей закон має бути розглянутий на цьому пленарному тижні, який є останнім перед другим туром виборів. Якщо ж це не вдасться зробити, Дерев’янко запропонував Порошенку ініціювати через свою фракцію БПП внесення змін до календарного плану, зробивши наступний тиждень також сесійним або провести позачергове засідання.

"Щоб українці побачили, що кандидати в президенти мають достоїнство, мають гідність, мають яйця врешті решт. Ми хочемо, щоб це не було предметом чергових аналізів. Ми хочемо, щоб цей закон врешті-решт був ухвалений", – сказав Дерев’янко.

"Для того, щоб закон про імпічмент, який ви обіцяли 5 років назад і не внесли, але в 2017 році я вам допоміг і вніс, ще до другого туру виборів президента ухвалити. Щоб вся країна побачила, чи ви говорите правду, чи це черговий трюк для того, щоб пройти в другий тур і нічого не зробити. Чекаємо на вашу відповідь", – заявив Дерев’янко.

Дерев'янко закликав Порошенка ухвалити закон про імпічмент до другого туру виборів: відео

Нагадаємо, Юрій Дерев’янко 31 жовтня 2017 року зареєстрував в парламенті законопроект №7248 Проект Закону про Президента України та порядок припинення його повноважень (про імпічмент).

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. До другого туру вийшли кандидати в Президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко.