Дерев'янко дав Порошенку і Зеленському 24 години на ініціювання ухвалення закону про імпічмент

Лідер партії "ВОЛЯ", народний депутат Юрій Дерев’янко закликав чинного президента Петра Порошенка і найбільш рейтингового кандидата в Президенти Володимира Зеленського протягом 24 годин публічно звернутись до парламенту про невідкладне ухвалення закону про імпічмент Президента.

Про це він заявив під час погоджувальної ради 8 квітня в парламенті.

Дерев’янко підкреслив, що до другого туру президентських виборів залишився лише один сесійний тиждень Верховної Ради.

"Я звертаюсь до тимчасового чинного президента Петра Порошенка, а також до найбільш рейтингового кандидата в Президенти Володимира Зеленського. Пане Петре Олексійовичу, ви 5 років говорите про те, що ви не узурповуєте владу і не тримаєтесь за неї. Також пане Володимире Олександровичу, ви говорите про те, що першим кроком у вашій програмі є закон про імпічмент. Тому чекаємо від вас публічного звернення до парламенту про невідкладне ухвалення закону про імпічмент №7248", – заявив народний депутат.

Юрій Дерев’янко висловив впевненість, що мільйони українців хочуть, щоб наступний Президент був підконтрольний і підзвітний українському народу.

"У вас 24 години", – підсумував Дерев’янко.

Нагадаємо, Юрій Дерев’янко 31 жовтня 2017 року зареєстрував в парламенті законопроект №7248 Проект Закону про Президента України та порядок припинення його повноважень (про імпічмент).

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. До другого туру вийшли кандидати в Президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко.