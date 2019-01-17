Дерев’янко пропонує рішення, яке принесе в бюджет більше коштів, ніж передбачає влада

Один з лідерів партії "ВОЛЯ", народний депутат, кандидат в президенти України Юрій Дерев’янко пропонує запровадити ставку розмитнення 10% від вартості автомобіля, що вирішить проблему автомобілістів, яку створила влада, та принесе в бюджет понад 25 мільярдів гривень за рік.

Про це заявив Юрій Дерев’янко на брифінгу в парламенті, йдеться на офіційному сайті політика.

Він підкреслив, що після ухвалення нових законів більшість українців, які мали автомобілі з європейською реєстрацією, опинились у глухому куті.

Люди не можуть сьогодні сплатити 2-3 тисячі євро за розмитнення. Ми бачимо це за офіційною статистикою, адже за половину пільгового терміну, 1,5 місяці, розмитнили лише 25 тисяч автомобілів,

– підкреслив нардеп.

Він додав, що це дуже мало, оскільки загальна кількість автомобілів з європейськими номерами в Україні складає близько 1 мільйону, а авто, які порушили режим транзиту чи тимчасового ввезення – понад 300 тисяч.

"Для більшості людей, які користуються цими автомобілями, це не розкіш, а засіб для виживання, для заробляння грошей. Величезна кількість людей поїхали за кордон, щоб за безцінь продати автомобіль. Сотні тисяч людей залишаться без автомобіля і без можливості заробляти на свою родину", – обурився Дерев’янко.

Депутат повідомив, що автомобілісти та українці, які вимушено працюють за кордоном звернулись через своїх представників до нього, щоб вирішити цю проблему.

Їхня позиція дуже проста: 10% розмитнення від вартості – це наша воля. Цей законопроект передбачає скасування податку на додану вартість та скасування акцизного податку. Додатково при реєстрації автомобіля наші громадяни заплатять 1,5% військового збору і 3% в пенсійний фонд. Загалом це буде 14,5%,

– пояснив Дерев’янко.

Він заявив, що за перший рік розмитнення і експлуатації цих автомобілів держава отримає 25 млрд 600 млн гривень в бюджет від мільйона розмитнених автомобілів.

"За найбільш райдужними прогнозами за здирницькими законами, які зараз прийняті, держава претендує отримати 2-3, можливо 4 мільярди грн з максимум 50-ти тисяч авто із мільйона, який зараз існує. Це 5, максимум 6% з автомобілів, які можуть бути розмитнені", – констатував депутат.

Він додав, що люди хочуть заплатити податки, бути економічно активними, хочуть повернутись в Україну, не просити милостиню і ніякі субсидії у держави, а дати собі раду самим.

Дерев’янко звернувся до голови ВРУ Андрія Парубія і народних депутатів з пропозицією підтримати цей законопроект.

"Автомобіль має бути не розкішшю, як в радянські часи, а засобом пересування, економічної свободи, щоб заробити гроші на життя та на родину", – підсумував Юрій Дерев’янко.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроекти про розмитнення автомобілів в Україні № 8487 і № 8488. Перший закон встановлює ставки розмитнення автомобілів, зокрема на європейській реєстрації, а другий передбачає штрафи і конфіскацію автівок в разі нерозмитнення "євроблях".



Юрій Дерев’янко зареєстрував в парламенті законопроект № 9352 про призупинення на 90 днів нових правил розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією та звільнення від відповідальності за порушення нових правил транзиту.