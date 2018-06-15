Дерматологи спростували лікувальні властивості популярного продукту проти прищів

Чимало людей застосовують у боротьбі з прищами народні методи, зокрема, наносять на шкіру обличчя зубну пасту. Дерматологи пояснили, чому не варто цього робити.

На тілі проживає величезна кількість бактерій, які харчуються шкірним жиром. Коли мікроорганізми інтенсивно розмножуються – пори запалюються, з'являється почервоніння, а згодом і прищі, передає Zdorovia.

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Одним з популярних народних методів часто обирають зубну пасту, яка містить харчову соду і перекис водню. Та оскільки консистенція цих сполук у пасті є дуже високою, це негативно впливає на шкіру.

Зі слів фахівців, такий метод косметичного догляду висушує і дратує шкіру обличчя та поширює хвороботворні бактерії, провокуючи появу безлічі нових прищів.

Дерматологи рекомендують боротися з прищами за допомогою засобів на основі саліцилової і гліколевої кислот та кремами, збагаченими ретиноїдами. Адже натуральні різновиди вітаміну A виліковують пори, допомагаючи позбутися прищів.

Що таке акне? Це невеликий запалений вузлик (папула) на шкірі, часто надалі нагноюється, перетворюючись на гноячок (пустула). Являє собою хронічну хворобу із запаленням сальних залоз. Розрізняють: звичайні, келоїдні, червоні, некротичні, медикаментозні, професійні тощо.

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