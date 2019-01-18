Дерматологи виявили небезпеку зимових шарфів

Взимку шкіра людини піддається перепаду низьких та високих температур, через що можуть виникати проблеми. Але дерматологи знайшли іншу причину виникнення прищів – зимові шарфи.

Все тому, що цей елемент одягу необхідно прати, як і інші речі.

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Дерматолог та косметолог Мерін Паттерсон “Причиною появи прищів на підборідді, шиї, спині або грудях може бути звичайний зимовий шарф. Якщо довго його не прати, він сприяє тому, що пори шкіри починають забиватися”.

У шарфах може накопичуватися піт людини, відмерлі клітини шкіри, які є просто ідеальним середовищем для бактерій. що можуть спричинити проблеми зі здоров’ям, пише DailyMail.

Проте прищі – це не найбільша проблема. Особливо небезпечними є зимові шарфи зі штучних матеріалів.



Прищі на обличчі та шиї можуть виникати через брудний шарф

Дерматолог радить обов’язково очищувати шкіру ввечері, особливо ретельно потрібно звернути увагу на ділянки, де шкіра контактує з шарфом. Якщо цього не зробити – прищі будуть надалі виникати.

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