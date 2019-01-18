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      Дерматологи виявили небезпеку зимових шарфів

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      Прищі на обличчі та шиї можуть виникати через брудний шарф
      Прищі на обличчі та шиї можуть виникати через брудний шарф / unsplash.com

      Взимку шкіра людини піддається перепаду низьких та високих температур, через що можуть виникати проблеми. Але дерматологи знайшли іншу причину виникнення прищів – зимові шарфи.

      Все тому, що цей елемент одягу необхідно прати, як і інші речі.

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      Дерматолог та косметолог Мерін Паттерсон
      “Причиною появи прищів на підборідді, шиї, спині або грудях може бути звичайний зимовий шарф. Якщо довго його не прати, він сприяє тому, що пори шкіри починають забиватися”.

      У шарфах може накопичуватися піт людини, відмерлі клітини шкіри, які є просто ідеальним середовищем для бактерій. що можуть спричинити проблеми зі здоров’ям, пише DailyMail.

      Проте прищі – це не найбільша проблема. Особливо небезпечними є зимові шарфи зі штучних матеріалів.

      Прищі на обличчі та шиї можуть виникати через брудний шарф
      Прищі на обличчі та шиї можуть виникати через брудний шарф

      Дерматолог радить обов’язково очищувати шкіру ввечері, особливо ретельно потрібно звернути увагу на ділянки, де шкіра контактує з шарфом. Якщо цього не зробити – прищі будуть надалі виникати.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Гігієна
      Джерело: 24 Канал
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