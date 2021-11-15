Держаудит знайшов у бюджеті Кривого Рогу порушень на 27 мільярдів: Вілкул оскаржуватиме

Державна аудиторська служба виявила порушення на 27 мільярдів гривень у місцевому бюджеті Кривого Рогу. Тимчасовий глава міста Юрій Вілкул відповів, що позиватиметься до Держаудиту.

Державні аудитори, а також низка інших державних регуляторних органів, перевірили фінансову звітність міської ради та комунальних підприємств Кривого Рогу. До уваги взяли дані з 1 січня 2019 року по 31 березня 2021 року.

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Аудитори виявили порушення у бюджеті Кривого Рогу

За результатами перевірок, порушення у місцевому бюджеті Кривого Рогу призвели до збитків у понад 27 мільярдів гривень.

Аудитори виявили порушення земельного законодавства та самовільне захоплення сторонніми людьми земельних ділянок у власності міста на суму понад 1,7 мільярда гривень.

Реакція на аудит Вілкула

Виконувач обов'язків мера Юрій Вілкул заперечив усі звинувачення та факти порушення законодавства. Він вважає, що перевірка державних органів пов'язана зі спробами центральної влади встановити контроль у місті.

Крім того, Вілкул сприймає це як помсту йому зі сторони влади. Адже секретарем виконавчого комітету обрали його, а не представника "Слуги народу". Також він додав, що схожі перевірки за часів президентства Петра Порошенка не змогли знайти докази порушень та довести провину місцевої влади Кривого Рогу.

Всім відомо, що після перемоги "неправильного кандидата" на виборах у мери Кривого Рогу в грудні минулого року було дано команду "фас" усім структурам, що існують в Україні,

– зазначив тимчасовий глава міста.

Тому, додав Вілкул, на початку 2021 року ухвалили політичне рішення зайнятися фальсифікаціями та маніпуляціями – "була надіслана "зондер-команда", до якої були включені всі можливі органи перевірки України – понад 100 людей". Аудити нібито посилилися після смерті Костянтина Павлова.

Щодо пред'явлених претензій вже направили позови до судів.

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