Уряд 14 вересня зобов’язав Державну аудиторську службу перевірити, як використовували гроші з Фонду боротьби з коронавірусом. Прозоре використання ресурсів із Фонду є однією з вимог МВФ.

Як відбуватимуться перевірки

Працівникам Держаудитслужби нададуть допуск та сприятливі умови для перевірок. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Крім цього, посадовці отримають всі необхідні документи про використання державних грошей. Наразі Мінфін щодня переглядає, як використовують ресурси із Фонду COVID-19. Інформацію оновлюють щотижня. Її можна переглянути на сайті міністерства.

Чому це важливо

Прозорість та ефективність використання ресурсів із COVID-фонду є одним із зобов'язань, які Україна взяла перед МВФ. Тому важливо використовувати гроші за призначенням.

На що витратили гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом