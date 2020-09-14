Держаудитори перевірять використання грошей з COVID-фонду
Уряд 14 вересня зобов’язав Державну аудиторську службу перевірити, як використовували гроші з Фонду боротьби з коронавірусом. Прозоре використання ресурсів із Фонду є однією з вимог МВФ.
Як відбуватимуться перевірки
Працівникам Держаудитслужби нададуть допуск та сприятливі умови для перевірок. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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Крім цього, посадовці отримають всі необхідні документи про використання державних грошей. Наразі Мінфін щодня переглядає, як використовують ресурси із Фонду COVID-19. Інформацію оновлюють щотижня. Її можна переглянути на сайті міністерства.
Чому це важливо
Прозорість та ефективність використання ресурсів із COVID-фонду є одним із зобов'язань, які Україна взяла перед МВФ. Тому важливо використовувати гроші за призначенням.
На що витратили гроші з Фонду для боротьби з коронавірусом
- Раніше журналісти bihus.info оприлюднили дані, які підтверджують, що МОЗ причетне до корупційної схеми. У травні Кабмін виділив для МОЗ 3 мільярди гривень з COVID-фонду. Частину грошей передбачили на доплати медикам і закупівлю обладнання. Решту – на закупівлю засобів захисту: масок, костюмів, рукавичок.
- Як з'ясували журналісти, за 3 місяці після виділення коштів МОЗ витратило менше, ніж 37 мільйонів гривень. Більшість товарів з переліку так і не закупили.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з COVID-фонду на програму "Велике будівництво", аби зменшити тиск на економіку.
- За словами президента Володимира Зеленського, щомісяця з COVID-фонду витрачали мільярди гривень на підтримку українських громадян, пенсіонерів, людей, які не отримують зарплату.
- Однак президент наголосив, що гроші з Фонду не розтратили. Президент зауважив, що використали близько 20% ресурсів.