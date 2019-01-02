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      Держава частково відшкодовуватиме послуги за няню: скільки та як це відбуватиметься

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      В Україні з’явилася ще одна новація – держава частково відшкодовуватиме послуги за так звану "муніципальну няню". Таким чином компенсуватиметься податок на прибуток та соціальний внесок.

      Вже 4 роки поспіль ведуча 24 каналу Тетяна Шевченко сповіщає ранкові новини. Не полишає улюбленої роботи і нині, на 7-му місяці вагітності.

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      Після народження малюка, надовго випадати з робочого процесу наша журналістка не збирається. Розповідає: коли з’явилася старша донька, допомагали мама та подруга, тому розраховує на їхню підтримку і нині. Хоча чула про "муніципальну няню", послуги якої з початку року частково оплачуватиме держава.

      Ведуча 24 каналу Тетяна Шевченко
      Ведуча 24 каналу Тетяна Шевченко

      Від допомоги няні Тетяна Шевченко, зізнається, не відмовилася б. Щоправда, дивує сума, яку обіцяє компенсувати держава. Каже, чула про півтори тисячі гривень. Послуги няні, можуть коштувати і десятки тисяч, кажуть у агентстві з підбору персоналу. Заробітна плата залежить від тривалості робочого дня, обов’язків, кваліфікації та кількості дітей.

      Держава дійсно з початку року платитиме півтори тисячі гривень у місяць за няню, каже міністр соціальної політики Андрій Рева. Але це не гроші за роботу. Зарплату няні батьки платитимуть самі. Держава ж компенсуватиме податок на прибуток та соціальний внесок і таким чином заохочуватиме батьків укладати офіційні договори.

      Сім`ям потрібна няня, в Україні таких родин стає все більше й більше. Але беруть сьогодні більшість нелегально. В результаті люди, які займаються виховною діяльністю та доглядом за дітьми, випадають із системи соціального захисту. Ми зацікавлені, щоб ці люди були в системі зареєстровані,
      – сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева.

      А ще це на руку і батькам, адже вони зможуть краще контролювати роботу няні. "Коли ти дитину передаєш сторонній особі, вона несе повну юридичну відповідальність за дитину, її здоров’я, за шкоду, яку ця дитина вчинить. Наприклад, якщо вона щось розіб’є, то відповідатиме няня", – наголосив юрист Лаврентій Царук.

      Няня з дитиною / Вікна
      Няня з дитиною / Вікна

      Часткову компенсацію за роботу няні зможуть отримати як батьки у декреті, так і ті, хто вийшов на роботу – кажуть у столичному Департаменті соціальної політики. Гроші можна буде отримати під кінець року. От тільки, звертатися треба не у департамент.

      З приводу муніципальної няні, то це соціальна пільга. У разі, якщо вони можуть заключити договір, вони можуть на кінець року отримати знижку від Державної фіскальної служби,
      – розповів заступник директора Департаменту соціальної політики Києва Максим Бученко.

      А ще чиновники спростовують чутки, що нібито після запровадження послуги муніципальної няні, скасують виплати по догляду за дитиною.

      "Що при народженні першої, що другої чи третьої дитини виплачується одна сума рівномірними частинами. Є перша частина при народженні, вона еквівалентна близько 10 тисяч гривень, інша – до 42 тисяч, це виходить по 860 гривень кожного місяця на протязі трьох років", – сказав Бученко.

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      Тим часом, наша колега Тетяна Шевченко, пропонує ще одну альтернативу. "Великі компанії мають завести собі дитячу кімнату і няню (сміється), куди всі співробітниці, які народжують, можуть приводити своїх дітей і не виходити в цей декрет на 3 роки", – додала ведуча 24 каналу.

      А доки механізм відшкодування послуги муніципальних нянь тільки-но напрацьовується, процедуру отримання "пакунків малюка" вже змінено. З Нового року їх видаватимуть не під час виписки з пологового, а одразу після народження дитини.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Здоров'я Міністерство соціальної політики Гроші Вагітність і пологи Діти
      Джерело: 24 канал
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