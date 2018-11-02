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      Держава не отримала ні копійки від палива Курченка: чому і хто за це відповість?

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      ЗМІ піднімає галас навколо справи Сергія Курченка щодо контрабанди нафтопродуктів
      ЗМІ піднімає галас навколо справи Сергія Курченка щодо контрабанди нафтопродуктів / Фото з відкритих джерел

      У березні 2014 року МВС приголомшило всю Україну довгоочікуваною новиною – контрабандне паливо Сергія Курченка в розмірі майже 97 тисяч тонн і мінімальною вартістю у 70 мільйонів доларів заарештували в рамках кримінального провадження.

      Після чотирьох років головний фігурант справи і особистий "гаманець" екс-президента Віктора Януковича Сергій Курченко не тільки не засуджений, але навіть не отримав офіційний статус обвинуваченого в контрабанді нафтопродуктів. Тим часом, заарештовані нафтопродукти зникли, повідомляє gazeta.ua.

      Після піднятого в ЗМІ галасу Генпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом привласнення 341 мільйонів гривень у результаті продажу арештованого палива Курченка. Однак варто зазначити, що дані ці старі, і дуже приблизні.

      Зокрема, частина грошей, майже 400 мільйонів гривень згоріли "у банку "Фортуна-Банк" Сергія Тищенка (банк визнали неплатоспроможним), куди їх поклало державне підприємство "Укртранснафтопродукт" після реалізації через компанію Тищенка "Укройлпродукт".

      Ще кількасот мільйонів гривень "Укртранснафтопродукт" віддала в борг "Укройлпродукт". Чи забрало державне підприємство гроші – невідомо. "Укртранснафтопродукт" і чиновники Мінпаливенерго зберігають із цього приводу мовчання. Таким чином, станом на сьогодні, держава ні копійки не отримала від продажу колосальної партії нафтопродуктів. Повідомляли, що з ліквідованого банку "Фортуна-Банк" до бюджету країни має надійти 100 мільйонів гривень від проданого палива Курченка. З тих пір влада так і не відзвітувала про зарахування цих коштів до державної скарбниці. Швидше за все, і вони не дійдуть до бюджету України.

      Крім цього, інше паливо, яке не встигли реалізувати через схеми, з Одеського НПЗ почали банально красти.

      Напередодні виборів тема палива Курченка так чи інакше вийде на поверхню. І незрозуміло, хто відповідатиме за те, що палива майже на 2 мільярди гривень (за нинішнім курсом) вкрали у держави, а також – чому за чотири роки ніхто за це не поніс відповідальності. Хоча всі фігуранти злочину відомі, і поки що перебувають в Україні.

      Теги: Новини України Новини політики Сергій Курченко
      Джерело: 24 Канал
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