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      Держава повинна чітко означити роль капелана в українській армії, – Епіфаній привітав з Днем ЗСУ

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      Голова ПЦУ митрополит Епіфаній закликав державу чітко означити роль капелана в українській армії / Getty Images

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав українські Збройні сили і всіх захисників держави з Днем ЗСУ. Він наголосив на важливості інституту капеланства в армії і необхідність з боку держави чіткого визначення ролі капеланів та надання їм соцзахисту.

      "Сьогодні, в День Збройних сил України, з особливою пошаною висловлюю слова вдячності усім нашим військовослужбовцям – хоробрим чоловікам і жінкам – та вітаю їх з професійним святом. Ви здійснюєте дуже важливу місію: захищаєте рідну землю, нашу незалежність та свободу. Тож у ваш день зичу непереборної сили духу та Божого захисту!", – написав Епіфаній у фейсбуці.

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      Він зазначив, що говорячи про військовослужбовців, буде несправедливо не згадати про капеланів, оскільки українські капелани служать Богу і Україні. І кожен з них, часом навіть з ризиком для власного життя, підтримує дух наших захисників.

      "Нині маємо понад 600 діючих військових капеланів від Православної церкви України. Вони – духовна опора і підтримка наших воїнів, душпастирі і духовні порадники, які допомагають долати розчарування, зневіру і навіть рятують життя, запобігаючи суїцидам та розраджуючи бійців у моменти найважчої душевної боротьби", – мовиться у повідомленні голови ПЦУ.

      Він також зазначив, що капелани грають важливу роль і поза фронтом, зокрема, підтримуючи сім'ї військовослужбовців, а також працюючи в реабілітаційних центрах, де побиті війною не тільки фізично, а й морально, українські військові прагнуть повернутися до звичайної мирного життя.

      На жаль, досі питання військового капеланства не унормоване з боку держави, яка повинна чітко означити роль капелана в українській армії. Також є вкрай необхідним, щоби кожен капелан був соціально захищеним. В законі має відображатися те, що підтверджене самим життям: українська армія потребує капеланів, бо їхнє духовне служіння життєво необхідне воїнам,
      – наголосив Епіфаній.

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      В Україні відзначають День Збройних Сил: ми – у десятці найпотужніших армій Європи
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Релігія Епіфаній Православна церква України Збройні сили України
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