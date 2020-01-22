Держава вас захищатиме: Зеленський у Давосі звернувся до іноземних інвесторів – відео

Президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі звернувся до західних інвесторів із закликом вкладати гроші в Україну. За його словами, сьогодні дуже вигідно іневестувати в Україну.

Глава держави розповів про спеціальну програму для інвесторів, яка називатиметься investment nanny (інвестиційна няня).

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За його словами, кожному інвестору, який залучить в українську економіку понад 100 мільйонів доларів забезпечать окремий контракт з державою. Опікуватиметься такими інвесторами окремий менеджер, який розмовлятиме п'ятьма мовами і буде готовий працювати з ними 24 години на добу щодо будь-яких питань.

Також президент згадав, що в Україні готується велика приватизація вже на початку весни 2020 року. 500 підприємств готові до приватизації. Перші два роки усім інвесторам, які викуплять українські підприємства на суму понад 10 мільйонів доларів, держава подарує "податкові канікули".

Я не хочу назвати українців cheap (з англійської – дешевими), але поки в Україні дешевше, ніж у країнах ЄС. Тому будьте розумними і ласкаво просимо,

– підсумував президент.

Що відомо про велику приватизацію в УкраїніПриватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Список державного майна, яке підлягає приватизації, включає великі та малі об'єкти. Кабінет Міністрів України вже передав 530 державних підприємств на приватизацію. Їхня сукупна балансова вартість становить понад 12 мільярдів гривень.

Дивіться повне відео виступу президента Зеленського на форумі у Давосі:

Хто від України поїхав на форум у Давосі

президент Володимир Зеленський,

прем'єр-міністр Олексій Гончарук,

міністр закордонних справ Вадим Пристайко,

олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок у Давосі,

нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський,

генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко,

виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк.

Окрім того, 23 депутати від провладної партії "Слуга Народу" також поїхали від України на форум у Давосі.

Що відомо про українську програму форуму у Давосі

22 січня очікуються промови Юлії Ковалів, заступниці Офісу Президента України і Дмитра Сенниченка, голови Фонду Держмайна. Також очікується виступ Давида Арахамії, голови фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді.

22 січня відбудеться закрита зустріч інвестиційної ради під проводом президента Зеленського.

23-го січня, виступлять голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв і Олексій Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України.

Ввечері запланований прийом для "тих, хто рухає реформи в Україні" за участю працівників уряду, нардепів та дипломатів. Останньою звернеться до світової спільноти Соломія Бобровська, депутатка та заступниця голови делегації України до Парламентської Асамблеї НАТО.

Не вказані у програмі, але заявлені: Олег Сенцов, Віталій Кличко, Юрій Косюк.

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Протягом усіх днів Давосу, буде діяти "Український дім", вже третій рік поспіль. Він збере разом бізнесменів, стартаперів, політиків та урядовців.

​Минулого року, Український дім відвідало 700 гостей. Тож у 2020, організатори хочуть "показати, що Україна - сучасна європейська держава з великою історією та глибокою культурою. Ми хочемо показати фундаментальні зміни, які рухають вперед бізнес та виробництво".

Основною метою України буде провести перемовини, хай і неформальні з якомога більшою частиною світового економічного та політичного істеблішменту та заручитись їх підтримкою. Можливо, домовитись про нові закордонні інвестиції у нашу країну. Нагадати світу про ситуацію в Україні.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч у Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.



Головна тема цьогорічного форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Уперше за піввікову історію економічного форуму у Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Мовиться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.