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      Державіаслужба дала дозвіл на нові рейси лише авіакомпанії Коломойського

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      Державіаслужба дала дозвіл на нові рейси лише авіакомпанії Коломойського
      Державіаслужба дала дозвіл на нові рейси лише авіакомпанії Коломойського / www.5.ua

      Комісія Державної авіаслужби України відмовила трьом з чотирьох українських авіакомпаніям, які подали заявки та хотіли отримати дозвіл здійснювати нові регулярні рейси. І лише одна компанія Windrose ("Роза вітрів"), яка з вересня 2010 року належить олігарху Ігорю Коломойському, може здійснювати регулярні рейси за новим маршрутом.

      Авіаперевізники подали заявки ще 26 квітня, проте рішення Державіаслужби з'явилося аж на початку травня. 

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      Натомість відмову отримали інші дві українських авіакомпанії: SkyUp та Atlasjet Ukraine. За рішенням комісії, вони не можуть здійснювати нові регулярні рейси за напрямком Одеса – Тель-Авів, бо для цього відсутня вільна квота. 

      Тож відтепер авіакомпанія Windrose може здійснювати рейси з Одеси до ізраїльського Тель-Авіва двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі. Ціни на квитки стартують від 5 870 гривень з людини в один бік.

      Що відомо про Windrose?Авіакомпанія "Роза вітрів" заснована 28 жовтня 2003 року, базується у Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль" України. Частка чартерних авіаперевезень авіакомпанії на українському ринку становить близько 60%. Авіакомпанія поступово виходить на ринок регулярних перевезень. Її флот налічує 13 літаків, з них 6 – Airbus A320 та А321, і ще 6 – Embraer ERJ-145 різних модифікацій. 

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      Теги: Новини України авіація Ігор Коломойський SkyUp
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