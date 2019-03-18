Державна регуляторна служба не підтримала індексацію тарифів на вантажоперевезення, яку активно просуває "Укрзалізниця".

Як заявила глава ДРС Ксенія Ляпіна за підсумками наради з питання про підвищення тарифу, в найближчі декілька днів експертна група з представників УЗ, а також зацікавлених галузевих підприємств, виробить компромісний варіант, передає "Обозреватель".

"На мій погляд, має бути прозорість тарифних рішень із боку "Укрзалізниці", прогнозованість тарифів. Тому пропоную створити експертну робочу групу при Міністерстві інфраструктури, з представниками УЗ, а також асоціаціями, які представляють бізнес, і потім ухвалити єдине рішення", – наголосила Ляпіна.

Компанія-монополіст уже отримала достатню кількість грошей від лібералізації вагонної складової. І хоча в УЗ говорять про те, що гроші витрачені на інвестиції, це чималі кошти, які багато в чому можуть покрити й інші витрати.

Водночас керівництво залізничного перевізника запевняє, що для покриття видаткової частини треба збільшити тарифи на перевезення.

Така пропозиція викликала ажіотаж і негативну реакцію з боку аграрних і металургійних компаній, які невдоволені черговим підвищенням.

Наприклад, глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков відкрито висловив сумнів у виваженості нового тарифу, який може завдати шкоди промисловості. Адже він піднімається щорічно, а бізнес не може постійно платити більше й утримувати підприємство монополіста.