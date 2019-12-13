Інвестиції в ОВДП: чи вигідно купувати доларові облігації

Державні облігації знову нарозхват. Лише у листопаді на аукціонах із розміщення ОВДП Мінфін залучив до держбюджету майже 11 мільярдів гривень.

За результатами соціологічних опитувань, більше половини респондентів з України зберігають гроші саме у доларах, адже вважають цю валюту найнадійнішою.

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Зростає й кількість інвесторів, які ці ж долари вкладають в держоблігації з тих самих причин. Загалом, ОВДП нині називають одним з найвигідніших фінансових інструментів в країні, запевняє Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp (USA):

Загальний обсяг грошей, які фізичні особи в Україні вклали в ОВДП зріс майже в 10 разів, адже це вигідно. Це стовідсоткова гарантія від держави, не залежно від обсягу інвестицій, а також це дохід, який не оподатковується ПДФО. Саме через ці причини держоблігації - надійніші та приносять більше доходу, ніж депозити,

– стверджує Тимур Турлов.

Придбати облігації можна у банках або у спеціалізованих інвестиційних компаніях. Різниця лише в умовах, які пропонують брокери. Зокрема, у компанії Фрідом Фінанс Україна можна придбати навіть одну облігацію. Її вартість - 1150 гривень або доларів. Тоді як в інших фінансових установах мінімальна сума, здебільшого, складає не менше мільйона. Нині вигідніше віддавати перевагу саме доларовим ОВДП, стверджує Денис Білий, аналітик з інвестицій компанії Фрідом Фінанс Україна:

Дані цінні папери нічим не поступаються у ліквідності своїм гривневим аналогам. Емітентом доларових ОВДП також є Міністерство фінансів України. Перевагою є те, що дані цінні папери номіновані в іноземній валюті, таким чином ви нівелюєте ризик девальвації гривні і заробляєте свій дохід в доларах США,

– запевняє Денис Білий.

Річний дохід від інвестицій в ОВДП також залежить від вибору інвестиційного брокера. Якщо нині середня ставка на ринку становить 3,5-4%, то у Фрідом Фінанс Україна пропонують 5% на рік. Доларові ОВДП також бувають короткострокові, середньострокові та довгострокові. Останні, за оцінкою експертів, найнадійніші, адже ставка залишається незмінною з моменту підписання договору, від так, клієнт нівелює ризик втрати вартості коштів через девальвацію національної валюти. Сам дохід інвестор отримує у доларах, проте виплачують його у гривнях, відповідно до курсу НБУ.