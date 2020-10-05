Наглядова рада Ощадбанку ухвалили рішення про призначення головою правління Сергія Наумова. До цього часу, упродовж 6,5 років, державну фінустанову очолював Андрій Пишний.

Наумов – голова правління Ощадбанку

Відповідне рішення Наглядова рада ухвалили 2 жовтня. Крім того, вона з 2 листопада припинила повноваження голови правління Андрія Пишного. Наумов, зі свого боку, очолить банк 3 листопада. Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

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У банку підкреслюють, що План передачі управління триватиме 30 днів. Мета цього процесу – збереження керованості фінансовим інститутом із поступовою передачею повноважень новому голові правління.

Ощадбанк, впроваджуючи кращі світові практики, дотримуватиметься ретельно спланованої передачі повноважень новопризначеному керівнику. Процес зміни голови правління жодним чином не відіб’ється на роботі фінансової установи: банк працюватиме у звичайному режимі,

– кажуть в Ощадбанку.

Що цьому передувало

На початку березня Міністерство фінансів оголосило конкурс на голову правління Ощадбанку.

Пишний відмовився від участі в ньому.

До п’ятірки фіналістів потрапили Геннадій Хелемський, Галина Пахачук, Сергій Наумов, Антон Тютюн і Сергій Магдич.

За результатами конкурсу перемогу здобув Наумов. Також правління НБУ розглянуло його документи та провело з ним співбесіду.

22 вересня Національний банк України погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку.

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