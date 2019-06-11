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      Державного монополіста "Укрзалізницю" фінансує не держава, а бізнес, – голова асоціації

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      "Укрзалізницю" фінансує не держава, а бізнес
      "Укрзалізницю" фінансує не держава, а бізнес / Ілюстративне фото

      "Укрзалізниця" недофінансовується за статтями, за якими держбюджет повинен її підтримувати, при цьому навантаження лягає на приватний бізнес, заявив у ефірі телеканалу "112 Україна" голова асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

      "Укрзалізниця" недофінансовується за тими статтями, за якими держбюджет повинен її підтримувати. Тобто давайте з вами будемо правильно розуміти, що всі пільгові категорії, які зараз возить "Укрзалізниця", вони фінансуються не за рахунок держбюджету, а за рахунок вантажних перевезень, які здійснюють приватні компанії", – заявив експерт.

      При цьому він зазначив, що у світі існує практика інфраструктури підтримки з боку держави.

      "Дійсно дуже багато, і Deutsche Bahn (німецька залізниця, – 24 канал), й американські різні оператори залізниці, всі отримують дотації з бюджету. Тобто вони всі підтримуються. Особливо великі інфраструктурні проекти. Тобто, в принципі, у світі це норма... Тобто, в принципі, фінансування залізниці з бюджету додаткового – це норма в усьому світі", – заявив очільник асоціації.

      При цьому "Укрзалізниця", за словами Криворучка, не фінансується і місцевою владою, хоча приміські сполучення зобов'язані фінансуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. Однак навіть на місцях фінансування "Укрзалізниці" лежить на плечах бізнесу, якому при цьому постійно піднімають тарифи.

      "Ми завжди чуємо, і це широко висвітлюється в пресі про те, що "Укрзалізниця" весь час підвищує тарифи, бізнес проти цього. Але ми ніколи не чуємо запеклої дискусії "Укрзалізниці" з Кабінетом міністрів у стилі "дайте нам гроші в рамках закону те, що ви повинні…" Тобто приміські сполучення зобов'язані фінансуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, але, на жаль, цього не відбувається. Чому? Ведеться така дискусія? Якщо чесно, на ринку про це до пуття не знають", – заявив Криворучко.

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      Теги: Новини України Новини політики
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