Державну фіскальну службу розділили на дві структури

Кабінет міністрів 6 березня затвердив положення про податкову та митну служби. Таким чином, Державну фіскальну службу України розділено на ці дві окремі структури.

Кабмін вирішив розділити ДФС на два окремих центральних органи виконавчої влади ще у грудні 2018 року. Головною метою цього було врегулювання діяльність двох служб, визнання їхнього правового статусу, основних прав та обов’язків працівників.

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Державна податкова служба реалізовуватиме податкову політику, а Державна митна служба відповідатиме за дотримання митного законодавства. До складу податкової служби входитимуть підрозділи податкової міліції, а щодо митної служби, то це будуть окремі центральні органи виконавчої влади.

Поділ ДФС на дві служби дозволить збудувати якісну систему адміністрування податків і зборів, заявив раніше заступник міністра фінансів Сергій Верланов. А ще це створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість і підзвітність роботи податкових і митних органів.

Рішення уряду про поділ ДФС на дві служби враховує рекомендації Міжнародного валютного фонду. Так, передбачається, що значну кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідовано в межах реформи податкового адміністрування.

Конкурси на посади керівників новостворюваних служб проведуть протягом 3 місяців після затвердження постанови Кабміну.