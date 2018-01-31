Держборг України перевалив за 2 трильйони гривень

Державний борг України у 2017-му році зріс на 11% і перевищив позначку у 2 трильйони гривень.

Згідно з даними, які оприлюднили у Міністерстві фінансів України, за рік борг держави зріс і становить 2,142 трильйони гривень.

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У порівнянні з 2016-м роком державний борг України зріс на 11%, або на 211,87 мільярда гривень.

За даними Мінфіну, у доларовому еквіваленті сума боргу становила 76,31 мільярда доларів, що на 7,5%, або на 5,33 мільярда доларів більше, ніж торік. У 2016-му сума державного боргу становила 1,834 трлн гривень, з яких внутрішній держборг становить 753,4 мільярди гривень, а зовнішній – 1,080 трильйон гривень.

Гарантований державою борг за 2017 рік досяг позначки 307,96 мільярда гривень. З них 13,28 мільярда гривень становить внутрішній борг України та 294,69 мільярда гривень – зовнішній.