Держбюджет-2019 зазнав змін: що підписав Порошенко

Президент України Петро Порошенко затвердив зміни до Державного бюджету України на 2019 рік. Стосуватимуться вони обсягів міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів.

Як зазначає прес-служба українського президента, Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік". Верховна Рада прийняла цей законопроект під № 2696-VIII 28 лютого 2019 року.

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Відповідно до нього, обсяги міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів буде уточнено. Такі зміни сталися через запровадження воєнного стану у низці областей України. Як наслідок, вибори в територіальних громадах і додаткові вибори місцевих депутатів у цих регіонах було скасовано.

Що таке міжбюджетний трансферт? Це кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Згідно з Бюджетним кодексом, їх класифікують як:



– базову дотацію (трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);



– субвенцію (форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яку призначено для конкретно визначеної цілі/цілей);



– реверсну дотацію(кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій);



– додаткові дотації.



Горизонтальне вирівнювання здійснюється окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб.

Отже, закон України про держбюджет зазнав таких змін:

– доходи Державного бюджету тепер становитимуть 1 мільярд 26 мільйонів 122 тисячі 251,9 гривні (було 1 мільярд 26 мільйонів 131 тисяч 809,2 гривні), зокрема доходи загального фонду Державного бюджету України – 928 мільйонів 498 тисяч 357,7 гривні (було 928 мільйонів 507 тисяч 915 гривень) та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – 97 мільйонів 623 тисячі 894,2 гривні (було 97 мільйонів 623 тисячі 894,2 гривні);

– видатки Державного бюджету України тепер становитимуть 1 мільярд 112 мільйонів 120 тисяч 440,3 гривні (було 1 мільярд 112 мільйонів 129 тисяч 997,6 гривні), зокрема видатки загального фонду Державного бюджету України – 1 мільярд 5 мільйонів 757 тисяч 991,3 гривні (було 1 мільярд 5 мільйонів 767 тисяч 548,6 гривні) та видатки спеціального фонду Державного бюджету України – 106 мільйонів 362 тисячі 449 гривень (було 106 мільйонів 362 тисячі 449 гривень).

Представники українського гаранта підкреслюють, що реалізація цього закону створює умови для підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та забезпечить ефективне та цільове використання коштів державного бюджету у 2019 році.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування, та застосовується з 1 січня 2019 року.

Наприкінці грудня 2018 року Порошенко підписав закон №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". Ініціатором цих змін був прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Документ регулює питання щодо підготовки закону про державний бюджет на 2019 рік і нормування прийнятих змін до законодавства.



Головні цифри Бюджету України на 2019 рік