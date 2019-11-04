Держбюджет – 2020: Кабмін ухвалив документ з доопрацюваннями до другого читання

Кабінет міністрів опрацював висновки Верховної Ради та ухвалив проєкт Держбюджету на 2020 рік. Опісля документ мають направити до парламенту на розгляд у другому читанні.

Рішення щодо держдбюджету уряд ухвалив на позачерговому засіданні 3 листопада, передає пресслужба Кабінету міністрів.

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Враховуючи рішення РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроекти, бюджет ухвалено з доопрацюванням. Ми завершимо та якнайшвидше передамо документ до Верховної Ради. Для нас важливим є широкий діалог з нашими колегами в парламенті та президентом, тому вже від понеділка, 4 листопада, ми будемо обговорювати проєкт бюджету,

– зауважила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, після всіх цих кроків Кабмін представить головний фінансовий документ України людям.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, який також був присутнім на засіданні Кабміну, у своєму фейсбуці підкреслив, між першим і другим читанням уряд так і не знайшов кошти для підвищення зарплат вчителям. Таким чином, зміна зарплат вчителів залишилася на рівні інфляція – +2%. Щоправда, Кабмін все ж додав разову виплату молодим вчителям у розмірі 10 прожиткових мінімумів, що становить 20 тисяч гривень.

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Які ще рішення ухвалив Кабмін на позачерговому засіданні

– Скорочено граничну чисельність працівників в облдержадміністраціях і райдержадміністраціях (РДА). Нещодавно міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що загалом планують скоротити понад 18 тисяч штатних одиниць. Це зумовлено тим, що внаслідок реформи децентралізації функції РДА активно переходять до об’єднаних територіальних громад. В уряді сподівають, що такий крок дозволить оптимізувати роботу таких райдержадміністрацій і зменшити витрати бюджетних коштів, останнє може бути спрямовано на розвиток місцевих громад.



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Скільки сьогодні налічується працівників місцевих державних адміністрацій в областях України

– Уряд зобов'язав усі державні установи виплачувати кошти на відрядження працівників у безготівковій формі. У Кабміні кажуть, що це дозволить скоротити кількість паперових документів і заощадити щонайменше 60 мільйонів гривень у рік.

– Уряд визначив порядок відбору до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби громадських об'єднань та закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування. Таке рішення має посприяти прозорості та відкритості конкурсів на найвищі державні посади.

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