Держбюджет України виграє від зниження ставок портових зборів, – Каленков

Зниження ставок портових зборів в середньостроковій перспективі призведе до збільшення надходжень до державного бюджету.

Таку думку в коментарі "Мінпрому" висловив президент ОП "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.

"Потрібно думати не одним роком і одним бюджетом, а, в крайньому випадку, на кілька років вперед. За розрахунками Світового банку, зниження ставок портових зборів призведе до збільшення надходжень до бюджету в середньостроковій перспективі", – сказав він.

О.Каленков висловив упевненість, що минуле зниження портових зборів на 20% є недостатнім. "Та робота, яка була проведена Світовим банком спільно з Міністерством інфраструктури показала, що ставки портових зборів в Україні в рази перевищують ставки в портах-конкурентах. Це негативно впливає на конкурентоспроможність українських товарів, а також зменшує потоки через українські порти", – зазначив президент "Укрметалургпрому".

При цьому він звернув увагу на той факт, що портові збори в українських портах в 2-3 рази вище аналогічних в інших країнах, але для вантажів гірничо-металургійного комплексу це перевищення набагато вище – 4-5 разів. "Природним економічним рішенням при правильній державній політиці було б привести портові збори в Україні до рівня країн-конкурентів. Тому зниження на 20% можна вважати тільки першим підготовчим етапом. Подальше зниження як мінімум ще на 50% і більше дозволить нам вийти на рівень конкурентоспроможності за цими параметрами з нашими глобальними конкурентами", – сказав О.Каленков.

Разом з тим президент "Укрметалургпрому" звернув увагу на неефективність використання коштів, яке отримує від портових зборів Адміністрація морських портів, оскільки половина їх прибутку згідно з чинним законодавством, викачується в держбюджет. "З огляду на що всі наші порти потребують великих інвестицій, напевно, варто розглянути питання, щоб цей відсоток взагалі знизити до нуля. Всі платежі, які надходять в АМПУ від портових зборів, повинні бути цільовими і відповідно витрачається на днопоглиблювальні роботи, на розвиток портової інфраструктури та т.п. Тому вкрай важливо, щоб рішення про зниження ставок портових зборів також супроводжувалося рішенням про зниження ставки відрахувань до бюджету від портів України", – вважає він.

"Економічно набагато більш грамотно НЕ викачувати гроші з інфраструктури, тим самим не даючи промисловості розвиватися, а підтримати інвестиції в її розвиток для того, щоб вона вирішила свої проблеми і тоді виробники зможуть більше продавати, перевозити через порти і в підсумку ми матимемо більший ефект для держбюджету", – резюмував президент "Укрметалургпрому".