14:43
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
0°C -7°C
  • четвер
    0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Савченко лякає.
Вєсті.UA
20:47, 20 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою.
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Держбюджет України виграє від зниження ставок портових зборів, – Каленков

12 Читать новость на русском
Олександр Каленков
Олександр Каленков

Зниження ставок портових зборів в середньостроковій перспективі призведе до збільшення надходжень до державного бюджету.

Таку думку в коментарі "Мінпрому" висловив президент ОП "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.

"Потрібно думати не одним роком і одним бюджетом, а, в крайньому випадку, на кілька років вперед. За розрахунками Світового банку, зниження ставок портових зборів призведе до збільшення надходжень до бюджету в середньостроковій перспективі", сказав він.

О.Каленков висловив упевненість, що минуле зниження портових зборів на 20% є недостатнім. "Та робота, яка була проведена Світовим банком спільно з Міністерством інфраструктури показала, що ставки портових зборів в Україні в рази перевищують ставки в портах-конкурентах. Це негативно впливає на конкурентоспроможність українських товарів, а також зменшує потоки через українські порти", зазначив президент "Укрметалургпрому".

При цьому він звернув увагу на той факт, що портові збори в українських портах в 2-3 рази вище аналогічних в інших країнах, але для вантажів гірничо-металургійного комплексу це перевищення набагато вище 4-5 разів. "Природним економічним рішенням при правильній державній політиці було б привести портові збори в Україні до рівня країн-конкурентів. Тому зниження на 20% можна вважати тільки першим підготовчим етапом. Подальше зниження як мінімум ще на 50% і більше дозволить нам вийти на рівень конкурентоспроможності за цими параметрами з нашими глобальними конкурентами", сказав О.Каленков.

Разом з тим президент "Укрметалургпрому" звернув увагу на неефективність використання коштів, яке отримує від портових зборів Адміністрація морських портів, оскільки половина їх прибутку згідно з чинним законодавством, викачується в держбюджет. "З огляду на що всі наші порти потребують великих інвестицій, напевно, варто розглянути питання, щоб цей відсоток взагалі знизити до нуля. Всі платежі, які надходять в АМПУ від портових зборів, повинні бути цільовими і відповідно витрачається на днопоглиблювальні роботи, на розвиток портової інфраструктури та т.п. Тому вкрай важливо, щоб рішення про зниження ставок портових зборів також супроводжувалося рішенням про зниження ставки відрахувань до бюджету від портів України", вважає він.

"Економічно набагато більш грамотно НЕ викачувати гроші з інфраструктури, тим самим не даючи промисловості розвиватися, а підтримати інвестиції в її розвиток для того, щоб вона вирішила свої проблеми і тоді виробники зможуть більше продавати, перевозити через порти і в підсумку ми матимемо більший ефект для держбюджету", резюмував президент "Укрметалургпрому".

Теги: Бюджет Інвестиції металургія Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 14:08 "Не бачили раніше нічого подібного": на Донбасі помітили новітні російські комплекси
988
Брат з України приїхав і всіх у Білорусі зробив, – Лукашенко про учасника Євробачення Alekseev'а
сьогодні, 14:15 Брат з України приїхав і всіх у Білорусі зробив, – Лукашенко про учасника Євробачення Alekseev'а
1934
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук