Держдеп США прямо звинуватив Росію в отруєнні Скрипаля

У Державному департаменті США зробили заяву, у якій прямо звинуватити Росію у застосуванні бойової нервово-паралітичної речовини в британському Солсбері.

В офіційному Вашингтоні наголошують, що мотивацію та певні ресурси були лише у Кремля, передає "Укрінформ" з посиланням на відповідну заяву Держдепу.

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"Як ми чітко заявляли, Сполучені Штати погоджуються з оцінкою Великої Британії, що Росія несе відповідальність за використання хімічної зброї на території Великої Британії – або через пряме застосування, або через нездатність заявити про наявність чи убезпечити свої запаси цього нервово-паралітичного реагенту", – йдеться у документі.



У заяві наголошується, що "тільки уряд Росії має мотивацію, а також засоби та досвід проведення таких нападів". Там також зазначили, що Росія розробила такий тип військової нервово-паралітичної речовини, що використовувалася в Солсбері. У Держдепі переконані, що Росія "має досвід убивств, ухвалених на рівні державного керівництва".



"Сполучені Штати засуджують застосування хімічної зброї будь-де, будь-коли, будь-ким, за будь-яких обставин. Ми закликаємо наших колег у Раді Безпеки ООН та Виконавчій раді ОЗХЗ долучитися до нас, як це було раніше, у створенні єдиного фронту проти використання хімічної зброї", – зауважили в Держдепартаменті США.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.