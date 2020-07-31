Державна екологічна інспекція не рекомендує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi. Адже це може завдати значної шкоди екології.

Загрози розрізання танкера Delfi

Від судновласника ніхто не почув жодної інформації щодо кількості нафтопродуктів, які були на борту затонулого танкера, написав у фейсбуці глава Держекоінспекції України Андрій Мальований.

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Наразі розглядають варіант розрізання Delfi для евакуації, оскільки цілим його прибрати не вдалося. Тоді все паливо з машинних відділень потрапить в Чорне море,

– пояснив Мальований.

За його словами, потенційна шкода навколишньому середовищу може в 40 разів перевищити всі розливи нафти, які були з 22 листопада 2019 року.

Яку альтернативу пропонують у Держекоінспекції

Водночас глава Держекоінспекції анонсував розробку пропозицій щодо екологічної безпеки під час виконання робіт з ліквідації танкера Delfi.

"Треба бути готовими до швидкої ліквідації можливих забруднень, щоб не допустити справжню екологічну катастрофу", – зазначив Мальований.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени 2019 року.

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