Держекоінспекція не рекомендує розрізати танкер Delfi: які є загрози
Державна екологічна інспекція не рекомендує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi. Адже це може завдати значної шкоди екології.
Загрози розрізання танкера Delfi
Від судновласника ніхто не почув жодної інформації щодо кількості нафтопродуктів, які були на борту затонулого танкера, написав у фейсбуці глава Держекоінспекції України Андрій Мальований.
Зверніть увагу В Одесі біля танкера Delfi знайшли мертвого дельфіна: відео
Наразі розглядають варіант розрізання Delfi для евакуації, оскільки цілим його прибрати не вдалося. Тоді все паливо з машинних відділень потрапить в Чорне море,
– пояснив Мальований.
За його словами, потенційна шкода навколишньому середовищу може в 40 разів перевищити всі розливи нафти, які були з 22 листопада 2019 року.
Яку альтернативу пропонують у Держекоінспекції
Водночас глава Держекоінспекції анонсував розробку пропозицій щодо екологічної безпеки під час виконання робіт з ліквідації танкера Delfi.
"Треба бути готовими до швидкої ліквідації можливих забруднень, щоб не допустити справжню екологічну катастрофу", – зазначив Мальований.
Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени 2019 року.
Дізнайтеся більше Яких збитків державі завдав затонулий танкер Delfi: сума
Затонулий танкер Delfi біля Одеси: основне
- 21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада поблизу пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть.
- 18 липня власник танкера спробував підняти судно, однак декілька спроб виявились марними.
- 25 липня комісія з ТЕБ І НС Одеської ОДА визнала ситуацію щодо танкера Delfi як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.