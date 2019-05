Держкомпанію на Закарпатті намагається захопити рейдер та друг ватажка "ДНР"

Рейдерські спроби захопити державну компанію з видобутку золота "Закарпатполіметали" робить Дмитро Зайцев, який є також одним із засновників організації-терориста "ДНР" Олександра Ходаковського "Патріотичні сили Донбасу".

Група рейдерів, яка прославилася ще за Януковича, намагається встановити контроль над державним підприємством "Закарпатполіметали". Це угруповання, до якого входять Олександр Маштепа, Дмитро Зайцев і Володимир Гуртовий, орудує в Україні вже більше десяти років. Про це йдеться у розслідуванні блогера Дениса Казанського, повідомляє "Обозреватель".

Як повідомляє автор, у 2009 році рейдерська група спеціально загнала "Закарпатполіметали" у борги, у результаті чого підприємство збанкрутувало. Компанія отримала великий борг перед Cengard Financial Inc – кіпрським офшором, який представляли Дмитро Зайцев і Володимир Гуртовий.

"Ця історія тягнеться досі, хоча за цей час Дмитро Зайцев встиг у 2014 році перейти на бік бойовиків "ДНР" і разом із польовим командиром Ходаковським у квітні 2014-го зареєстрував у Донецьку громадську організацію "Патріотичні сили Донбасу". Пізніше на базі цієї організації Ходаковський хотів створити власну політичну силу і претендувати на владу в "ДНР", – зазначає Денис Казанський.

Блогер також повідомляє, що Зайцев вже давно займається незаконним поглинанням підприємств, а також їхніх активів.

"Протягом 10 років підконтрольна йому компанія Cengart Financial INC намагалася заволодіти активами "Закарпатполіметали". З цією метою компанія Cengart Financial нібито придбала боргові зобов'язання "Закарпатполіметали", уклавши фіктивні договори позики та поруки. У такий спосіб вона стала одним із ключових кредиторів державної компанії, що дало їй підстави здійснювати прямий контроль над господарською діяльністю "Закарпатполіметали" через комітет кредиторів і арбітражного керуючого та ліквідатора", – йдеться також у розслідуванні.

За словами Дениса Казанського, зараз Дмитро Зайцев, Олександр Маштепа та Володимир Гуртовий прагнуть призначити туди свого керівника за відпрацьованою схемою.

"Схема така: в закарпатський суд звернувся "суперінвестор" – компанія Gofer Mining PLC із капіталом 1 фунт стерлінгів. Щоб отримати контроль над "Закарпатполіметали", лист вона направила в суд 4 квітня. Водночас фактична дата створення компанії – 12 квітня", – пише блогер.

Денис Казанський підкреслює, що директор Gofer Mining PLC в Україні – Олександр Маштепа, а засновник – той самий Cengard Financial Inc, через якого збанкрутувало у 2009 році підприємство "Закарпатполіметали". Обидві компанії зареєстровані за однією адресою.

Також у розслідуванні йдеться про можливий тиск на суддів.

"За моїми даними, допомагає рейдерам захопити держкомпанію заступник голови Верховного Суду Богдан Львов. За інформацією моїх джерел, він безпосередньо здійснює тиск на суддів, щоб вони приймали рішення на користь представників Gofer Mining PLC. Зокрема, вже приймала рішення в інтересах рейдерів суддя Оксана Ремецкі", – підсумовує Денис Казанський.