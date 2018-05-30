Держлікслужба скасувала заборону на популярний засіб

В Україні від середи, 30 травня, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на "Ентеросгель".

Про це інформує прес-служба відомства.

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Скасували тимчасову заборону на реалізацію та застосування "на підставі позитивних результатів додаткового дослідження архівних зразків".

До слова, заборону на реалізацію та застосування лікарського засобу "Ентеросгель" фірми ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Україна через підвищений показник "pH".

Нагадаємо, що Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на серію часто використовуваного препарату для загальної анестезії "Тіопентал".