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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Держлікслужба скасувала заборону на популярний засіб

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В Україні скасували заборону на
В Україні скасували заборону на "Ентеросгел" / Фото з вільних джерел

В Україні від середи, 30 травня, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на "Ентеросгель".

Про це інформує прес-служба відомства.

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Скасували тимчасову заборону на реалізацію та застосування "на підставі позитивних результатів додаткового дослідження архівних зразків".

До слова, заборону на реалізацію та застосування лікарського засобу "Ентеросгель" фірми ПрАТ "ЕОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Україна через підвищений показник "pH".

Нагадаємо, що Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками скасувала тимчасову заборону на серію часто використовуваного препарату для загальної анестезії "Тіопентал".

Теги: Здорове життя Здоров'я Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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