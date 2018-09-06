"Держпереворот" і "бандерівщина": "опоблоківець" похвалився візитом до окупованого Криму

Представник "Опозиційного блоку" Євген Балицький у ефірі одного з українських телеканалів похвалився, як він відвідував окупований Крим. У зв’язку з цим перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до Служби безпеки України.

Про це вона заявила з трибуни українського парламенту.

Читайте також: Український депутат активно розвиває бізнес в анексованому Криму та Росії: деталі

Як підкреслила політикиня, це офіційний депутатський запит.

"Я хочу звернутися до Служби безпеки України: може, він з "гоблінами" (прізвисько самопроголошеного прем’єр-міністра Криму Сергія Аксьонова – 24 канал) там спілкувався теж. Треба дізнатися контакти цієї людини, який нібито представляє український парламент, з ким він там спілкувався", – наголосила Геращенко.

Також парламентарка нагадала, що у ефірі мовника Балицький хвалився тим, як відпочивав на окупованому півострові, спілкувався там з людьми.

За словами першого віце-спікера, депутат у своєму виступі назвав анексію Криму Росією справедливою, а Революцію гідності – переворотом.

Додамо, що Балицький, коментуючи свій візит до Криму, зазанчив, що спілкувався на окупованому півострові з різними людьми. Так, дехто за його словами, зауважив, що жодного повернення до України не можу й бути.

"І про бандерівщину говорять, і про спалених у Одесі, і про держпереворот – як би ми його не називали, але вони так говорять", – переконував він.

Крім того, нардеп намагався виправдати велику кількість учасників так званого референдуму щодо "приєдаднанання Криму до Росії".

Балицький розповідає про свій візит до Криму: відео

Нагадаємо, Євген Балицький уже не вперше відзанчається гучними антиукраїнськими заявами. Зокрема, минулоріч він погрожував виїхати до Росії разом зі "своїми" територіями. Сталося це після заклику Дмитра Корчинського, щоб сам Балицький і люди, які його підтримують, пошвидше виїхали в "РФію".