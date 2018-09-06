16:20
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 20°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Держпереворот" і "бандерівщина": "опоблоківець" похвалився візитом до окупованого Криму

554 Читать новость на русском
"Опоблоківець" Балицький відвідав Крим: Геращенко звернулась до СБУ
"Опоблоківець" Балицький відвідав Крим: Геращенко звернулась до СБУ

Представник "Опозиційного блоку" Євген Балицький у ефірі одного з українських телеканалів похвалився, як він відвідував окупований Крим. У зв’язку з цим перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до Служби безпеки України.

Про це вона заявила з трибуни українського парламенту.

Читайте також: Український депутат активно розвиває бізнес в анексованому Криму та Росії: деталі

Як підкреслила політикиня, це офіційний депутатський запит.

"Я хочу звернутися до Служби безпеки України: може, він з "гоблінами" (прізвисько самопроголошеного прем’єр-міністра Криму Сергія Аксьонова – 24 канал) там спілкувався теж. Треба дізнатися контакти цієї людини, який нібито представляє український парламент, з ким він там спілкувався", – наголосила Геращенко.

Також парламентарка нагадала, що у ефірі мовника Балицький хвалився тим, як відпочивав на окупованому півострові, спілкувався там з людьми.

За словами першого віце-спікера, депутат у своєму виступі назвав анексію Криму Росією справедливою, а Революцію гідності – переворотом.

Додамо, що Балицький, коментуючи свій візит до Криму, зазанчив, що спілкувався на окупованому півострові з різними людьми. Так, дехто за його словами, зауважив, що жодного повернення до України не можу й бути.

"І про бандерівщину говорять, і про спалених у Одесі, і про держпереворот – як би ми його не називали, але вони так говорять", – переконував він.

Крім того, нардеп намагався виправдати велику кількість учасників так званого референдуму щодо "приєдаднанання Криму до Росії". 

Балицький розповідає про свій візит до Криму: відео 

Нагадаємо, Євген Балицький уже не вперше відзанчається гучними антиукраїнськими заявами. Зокрема, минулоріч він погрожував виїхати до Росії разом зі "своїми" територіями. Сталося це після заклику Дмитра Корчинського, щоб сам Балицький і люди, які його підтримують, пошвидше виїхали в "РФію". 

Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Верховна Рада Новини Криму Анексія Криму Опозиційний блок Євген Балицький Ірина Геращенко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сьогодні, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлівський карлик: топ-факти про Володимира Путіна
сьогодні, 14:46 Кремлівський карлик: топ-факти про Володимира Путіна
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
5 вересня, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи
сьогодні, 14:24 Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи
Ірина Лаб'як
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сьогодні, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
 27 серпня , 20:01
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: ПСЖ декласував "Барселону", "Бенфіка" обіграла "Борусію"
 15 лютого 2017 , 07:30
Наставник Хаддерсфілда Вагнер ефектно відзначив з фанатами перемогу над Манчестер Юнайтед
 21 жовтня 2017 , 23:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук