13:25
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Держрегуляторна служба не підтримує уніфікацію тарифів на порожняк

27 Читать новость на русском
Ксенія Ляпіна
Ксенія Ляпіна / svoboda.org

Державна регуляторна служба не підтримує наказ Мінінфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

Про це заявила сьогодні на засіданні голова ДРС Ксенія Ляпіна.

"В цьому вигляді, думаю, що ні", – сказала вона, відповідаючи на питання, чи підтримує ДРС ініціативу Мінінфраструктури, пише Мінпром.

Ляпіна підкреслила, що в результаті запропонованої міністерством уніфікації відбудеться істотне підвищення витрат вантажовідправників. "Федерація металургів та інші промислові асоціації оцінюють зростання витрат на 5,6-5,2 млрд грн, "Укрзалізниця" – в 2,3 млрд грн. Але визнано всіма, що це буде мільярдне підвищення витрат суб'єктів господарювання", – зазначила вона.

При цьому глава ДРС звернула увагу на те, що восени минулого року сталося зростання витрат на перевезення вантажів залізничним транспортом. "Це підвищення накладається на попередні. Не тільки на осіннє 15-відсоткове підвищення тарифу, але і на істотне зростання фінансового навантаження на вантажовідправників з-за дерегуляції вагонної складової. У короткостроковій перспективі це призвело до зростання вартості вагонів "Укрзалізниці", так і приватного вагонного парку. Таким чином, відсоток цього навантаження доходить до 50% за півроку, що в принципі вже фатально для бізнесу", – сказала вона.

К. Ляпіна застерігає, що таке різке підвищення фінансового навантаження на український бізнес може мати суттєві негативні наслідки для виробництва. "Вже сьогодні деякі компанії втрачають європейські ринки через те, що не можуть своєчасно виконати свої зобов'язання. Ці чинники істотно знижують як доходи самих підприємств, так і доходи держави, які в першу чергу складаються з податків від таких суттєвих і бюджетоутворюючих галузей, як металургія, хімія, будівництво та аграрні сектор", – підкреслила глава ДРС.

"Давайте допоможемо знайти компромісний варіант, щоб, з одного боку, "Укрзалізниця" вирішила проблему адміністрування, але такий, який поки що не буде суттєво впливати на зростання витрат вантажовідправників", – резюмувала К. Ляпіна.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури та "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнти, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів". На їхню думку, запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників у грошовому вимірі на 5 млрд грн у рік.

Теги: Гроші Укрзалізниця Тарифи металургія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів
сьогодні, 13:00 Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів
Уляна Корицька
Результаты изменения системы образования в Сингапуре, а ведь эта страна размером с Киев
сьогодні, 12:02 Результаты изменения системы образования в Сингапуре, а ведь эта страна размером с Киев
Володимир Співаковський
В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби
сьогодні, 12:19 В Україні заборонили вакцину від небезпечної хвороби
Суїцидальна гра "Момо" в Україні: жертвою став хлопець із Дніпропетровщини 18+
сьогодні, 11:47 Суїцидальна гра "Момо" в Україні: жертвою став хлопець із Дніпропетровщини 18+
Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
сьогодні, 08:42 Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
Тимур Чмерук
ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
 27 квітня 2016 , 14:24 1
Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
 19 грудня 2016 , 10:01 7
Центральний банк Індії збільшує відсоткові ставки
 27 липня 2010 , 16:51
"Укрінбанк" відкрив нове відділення на ринку "Столичний"
 22 липня 2013 , 10:43
Повернення боргів
 21 квітня 2009 , 18:38
Викуп бізнесу
 26 квітня 2009 , 12:18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук