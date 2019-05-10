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      Держсекретар США Помпео приїде в Росію на зустріч з Путіним

      92 Читать новость на русском
      Майк Помпео
      Майк Помпео / Прес-служба Держдепу США

      Державний секретар США Майк Помпео приїде в Росію з робочим візитом, де зустрінеться із керманичем Кремля Володимиром Путіним та очільником тамтешнього МЗС Сергієм Лавровим.

      Мета – обговорити низку "двосторонніх і багатосторонніх викликів". Зустріч відбудеться 14 травня у Сочі, повідомили у прес-службі Держдепу. 

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      Проте прибуде Помпео до Росії раніше – 12 травня. Він має провести зустрічі зі співробітниками посольства США, представниками американського ділового співтовариства та американськими студентами.

      Зазначимо, що Майк Помпео – один із противників "Північного потоку-2", через який Україна може втратити прибуток з транзиту газу. Держсекретар США заявив, що США намагалися переконати Німеччину та інші європейські країни відмовитися від російського проекту. Та наразі все безуспішно. Чи стане будівництво "Північного потоку-2" предметом обговорення між Путіним та Помпео – наразі невідомо. 

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      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Майк Помпео Володимир Путін
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